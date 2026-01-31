Nga takat te shqetësimet për sigurinë e Ditës së Inaugurimit: Detajet e dokumentarit të Zonjës së Parë, Melania Trump
Dokumentari "Melania" ka mbërritur në kinematë e Shteteve të Bashkuara dhe në mbarë botën. Filmi gati dy-orësh ofron një vështrim prapa skenave të jetës së zonjës së parë gjatë 20 ditëve para se ajo të merrte përsëri rolin vitin e kaluar.
"Melania" hapet me një pamje nga afër të takave karakteristike të Zonjës së Parë Melania Trump, ndërsa ajo ecën në korridoret e Mar-a-Lago, shtëpisë së saj në Palm Beach, në fillim të janarit 2025. Kamera e ndjek atë ndërsa hipën në një SUV të errët për udhëtimin e shkurtër drejt aeroportit dhe më pas në aeroplanin e bashkëshortit të saj, Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili e çon atë në Nju Jork dhe në apartamentin e tyre në Trump Tower.
Zonja e parë, e njohur për ruajtjen e privatësisë së saj, lejoi ekipet e xhirimit ta ndiqnin atë në Palm Beach, Florida, New York dhe Washington gjatë asaj periudhe.
- YouTube youtu.be
"Me këtë film, dua t'i tregoj popullit amerikan udhëtimin tim", thotë ai në dokumentar. Më poshtë janë disa momente kyçe nga filmi:
Shikuesit e ndjekin Melania Trump nëpër takime dhe prova të ndryshme, ku ajo përqendrohet me kujdes te përshtatja perfekte e palltos dhe kapelës së inaugurimit dhe fustanit që planifikon të veshë në ceremoni. Në një skenë, ndërsa mban veshur një pallto, ajo kërkon që ajo të ngushtohet rreth vitheve. Në një tjetër, pasi zbret shkallët me një fustan pa rripa, ajo kërkon që skaji i zi në pjesën e sipërme të jetë drejt dhe të mos bjerë.
Ai po mbikëqyr detajet më të vogla të darkës së Donald Trump para inaugurimit nën dritën e qirinjve në Uashington, D.C., për donatorët, siç janë ftesat dhe havjarin e servirur në një vezë të artë. Ai po punon gjithashtu në dizajnin e hapësirës private familjare në katin e dytë të Shtëpisë së Bardhë.
Melania Trump, e cila ishte e përfshirë në çdo aspekt të zhvillimit të filmit, fut gjithashtu skena nga takimet me gra me ndikim para Ditës së Inagurimit: një video-thirrje me Brigitte Macron, gruan e presidentit francez, rreth një bashkëpunimi të mundshëm në projektet e fëmijëve dhe një bisedë me Mbretëreshën Rania të Jordanisë.
Foto: Bloomberg/Getty Images
Ai takohet gjithashtu me Aviva Siegel, e cila u mbajt peng nga anëtarët e Hamasit pas sulmit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, ndërsa bashkëshorti i saj, me të cilin ajo është martuar për 44 vjet, ishte ende në robëri në kohën e atij takimi. Titrat përmbyllës thonë se Melania Trump luajti një rol kyç në lirimin e bashkëshortit të Siegel.
Ajo dhe Donald Trump marrin pjesë në një takim me zyrtarë të Shërbimit Sekret për të diskutuar planet për Ditën e Inagurimit. Kur u thuhet se ka disa pika përgjatë rrugës së paradës ku mund të zbresin nga limuzina dhe të ecin përgjatë Pennsylvania Avenue, Melania pyet: "A është e sigurt?".
Ajo nuk duket e bindur nga përgjigjja dhe thotë se e di që Barron nuk do të dalë nga makina. Trump ishte shënjestër e dy atentateve gjatë fushatës, përfshirë një tubim në Pensilvani ku ai u plagos nga një plumb, ndërsa një nga mbështetësit e tij, i cili po qëndronte pas tij, u qëllua për vdekje.
Trump përfundimisht e zhvendosi inaugurimin tradicional në natyrë në ambiente të mbyllura për shkak të shqetësimeve për motin e ftohtë dhe të acartë, dhe parada u zhvendos në Capital One Arena.
Melania Trump, e cila gjithashtu rrëfen dokumentarin, e përshkruan vendimin në film si një "vendim praktik" për ta zhvendosur paradën brenda. "Sinqerisht, u ndjeva e lehtësuar", pranon ajo.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
Në film, ai flet gjithashtu për dëshirën e tij për të shkuar përtej "detyrave shoqërore" tradicionale të zonjës së parë. Deri diku, kjo tashmë ndodh, veçanërisht përmes këtij dokumentari.
Presidentët dhe zonjat e para zakonisht presin derisa të largohen nga Shtëpia e Bardhë përpara se të ndërmarrin projekte të tilla, për të shmangur pyetjet rreth konflikteve të mundshme të interesit ose dilemave etike.
Filmi, i njoftuar edhe para kthimit të Trump-ëve në Shtëpinë e Bardhë, është rezultat i një marrëveshjeje prej 40 milionë dollarësh me Amazon MGM Studios. Amazon bën biznes me qeverinë federale dhe bashkëthemeluesi i kompanisë Jeff Bezos po përpiqet të përmirësojë marrëdhëniet me presidentin.
Edhe në këtë mandat, Melania Trump nuk është e lidhur ngushtë me jetën në Shtëpinë e Bardhë. Në mandatin e parë të Trump, ajo bëri lëvizjen e pazakontë të qëndrimit në Nju Jork për disa muaj në mënyrë që Barron, atëherë një nxënëse e shkollës fillore, të mund të përfundonte vitin shkollor. Në mandatin e saj të dytë, ajo kaloi një pjesë të mirë të vitit të saj të parë në Nju Jork dhe Florida duke punuar në një film. /Telegrafi/