Nga sot, fluturim direkt Ohër-Bratislavë, nga 29 marsi edhe një fluturim për në Milano
Duke filluar nga sot, qytetarët do të jenë në gjendje të fluturojnë direkt nga Aeroporti i Ohrit për në Bratislavë, dhe nga 29 marsi nga Ohri për në Milano. Këto linja ajrore nënkuptojnë turistë të rinj në Ohër dhe më shumë mundësi për të forcuar ekonominë, njoftoi zv. kryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
"Zhvillimi i trafikut ajror është një nga prioritetet kryesore të Qeverisë dhe Ministrisë së Transportit. Përmes politikave dhe masave specifike, ne po punojmë vazhdimisht për të përmirësuar trafikun ajror civil, i cili ka mundësuar një zgjerim të ndjeshëm të rrjetit të destinacioneve.
Ne mbetemi fuqimisht të përkushtuar për përmirësimin e trafikut ajror për zhvillimin dhe lidhjen e Maqedonisë me qendrat kryesore", njoftoi Nikolloski./Telegrafi/