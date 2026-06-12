Bozhinovska nga Stambolli: Po shohim rritjen e investimeve turke në Maqedoninë e Veriut
Ministrja e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, Sanja Bozhinovska sot në Stamboll do të marrë pjesë në Forumin e Biznesit Maqedonia e Veriut – Turqia, një ngjarje e rëndësishme ekonomike kushtuar thellimit të bashkëpunimit dypalësh, tërheqjes së investimeve dhe hapjes së mundësive të reja për partneritete ndërmjet kompanive dhe institucioneve të të dyja shteteve.
Në forum po merr pjesë edhe delegacioni qeveritar i udhëhequr nga kryeministri Hristijan Mickoski, ku bëjnë pjesë edhe ministrat përgjegjës për sektorët e ekonomisë, energjisë dhe infrastrukturës. Nikoqir i ngjarjes do të jetë ministri i Tregtisë së Republikës së Turqisë, Omer Bolat, ndërsa organizator janë nga Ministria e Tregtisë e Republikës së Turqisë dhe DEİK – Këshilli për Marrëdhënie Ekonomike me Jashtë.
Forumi do të bashkojë përfaqësues të qeverive, institucioneve dhe komuniteteve të biznesit nga Maqedonia e Veriut dhe Turqia, me qëllim avancimin e marrëdhënieve ekonomike, rritjen e shkëmbimit tregtar dhe nxitjen e iniciativave të reja investuese.
Në kuadër të forumit, ministrja Bozhinovska do të marrë pjesë në panel-diskutimin “Bashkëpunimi dypalësh në tregti, industri, prodhim dhe zinxhirët e furnizimit”, ku do të prezantojë mundësitë që ofron Maqedonia e Veriut në sektorët e energjetikës, minierave dhe burimeve minerale, si dhe proceset reformuese të orientuara drejt krijimit të një klime investuese të qëndrueshme, të parashikueshme dhe konkurruese.
Në margjinat e forumit, ministrja Bozhinovska do të zhvillojë një takim dypalësh me ministrin e Tregtisë të Republikës së Turqisë, Omer Bolat. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke në Maqedoninë e Veriut, si dhe potencialet për bashkëpunim në fushën e energjetikës, minierave dhe zhvillimit të industrive strategjike.