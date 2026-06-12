Andonovski: "Roaming si në shtëpi" është një përfitim i vërtetë evropian për qytetarët
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, mori pjesë sot në një takim ministror midis Komisionit Evropian dhe ministrave të Ballkanit Perëndimor, kushtuar nismës “Roaming si në shtëpi”.
Në takim, thonë nga Ministria, i cili u mbajt nëpërmjet videokonferencës, u diskutuan elementët kryesorë të kornizës negociuese, hapat e ardhshëm në proces dhe gatishmëria e vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u bashkuar me regjimin që duhet të mundësojë përdorimin e shërbimeve mobile në Bashkimin Evropian në kushte si në shtëpi.
Andonovski theksoi se ky proces është me përparësi më të lartë për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe Ministrinë e Transformimit Dixhital.
“Ne nuk e shohim Roaming Like Home vetëm si një proces harmonizimi rregullator, por si një përfitim konkret dhe shumë të dukshëm për qytetarët tanë, bizneset, studentët, turistët dhe ekonominë në përgjithësi. Qëllimi ynë është i qartë: ta afrojmë Maqedoninë me tregun e vetëm dixhital të Bashkimit Evropian, të zvogëlojmë barrierat për qytetarët dhe kompanitë tona dhe të sigurohemi që përfitimet e integrimit evropian të ndihen në një mënyrë praktike dhe të drejtpërdrejtë”, tha Andonovski.
Ai theksoi se “Roaming si në shtëpi” ka rëndësi praktike dhe strategjike për vendin. Praktikisht, kjo iniciativë do të thotë kosto më të ulëta për qytetarët dhe kompanitë, lidhje më të mirë, komunikim, udhëtim dhe shkëmbim ekonomik më të lehtë. Strategjikisht, ajo përfaqëson një hap tjetër drejt integrimit në tregun e vetëm dixhital të Bashkimit Evropian dhe drejt arritjes së përfitimeve të prekshme nga procesi i integrimit evropian.
Ministri informoi se Ministria e Transformimit Dixhital përgatiti një Plan Veprimi gjithëpërfshirës në gusht 2025, i cili përcaktoi hapat e nevojshëm, përgjegjësitë institucionale dhe afatin kohor për harmonizimin e kornizës kombëtare me acquis përkatëse të Bashkimit Evropian në fushën e roaming dhe komunikimeve elektronike./Telegrafi/