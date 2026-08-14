Nga shtatori nis kthesa e madhe: Këto 3 shenja do të kenë mundësi të shkëlqejnë në dashuri, punë dhe para
Yjet u hapin rrugën drejt një kapitulli të ri – mundësi të mëdha dhe vendime që mund t’ua ndryshojnë drejtimin e jetës priten deri në fund të vitit
Trigoni i Jupiterit në Luan dhe Saturnit në Dash në fillim të shtatorit bashkon ambicien me disiplinën, ndërsa hyrja e Marsit në Luan më 28 shtator sjell shumë më tepër guxim dhe dëshirë për të ndërmarrë hapa konkretë. Megjithatë, tetori dhe gjysma e parë e nëntorit do të kërkojnë kujdes për shkak të lëvizjes retrograde të Venerës dhe Merkurit. Në këtë periudhë, dashuritë e vjetra, problemet e pazgjidhura financiare dhe bisedat që i kemi shtyrë mund të rikthehen në vëmendje.
Ndryshimi i vërtetë i energjisë nis nga mesi i nëntorit. Marsi dhe Jupiteri bashkohen më 16 nëntor, ndërsa fundi i muajit sjell një sërë aspektesh të favorshme që hapin dyer në dashuri, karrierë dhe për vendime që kanë pritur prej kohësh momentin e duhur.
Dashi
Për Dashin, vjeshta sjell atë që i ka munguar prej kohësh – mundësinë për t’i shndërruar më në fund ambiciet e mëdha në rezultate konkrete. Saturni ndodhet në shenjën e tyre dhe i shtyn t’u qasen më seriozisht qëllimeve, ndërsa Jupiteri në Luan nxit kreativitetin, dashurinë, projektet personale dhe sipërmarrjen.
Fillimi i shtatorit mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për karrierën. Një ide që për një kohë të gjatë ka ekzistuar vetëm në letër tani mund të marrë një plan, afat, buxhet ose mbështetjen e nevojshme për të nisur më në fund.
As dashuria nuk do të mbetet pas. Jupiteri forcon nevojën për pasion dhe për marrëdhënie në të cilat Dashi mund të jetë plotësisht vetvetja. Ndërkohë, Venera dhe Merkuri retrogradë gjatë tetorit dhe gjysmës së parë të nëntorit do t’i detyrojnë shumë persona të kësaj shenje të flasin më në fund për çështjet që prej kohësh i kanë shtyrë ose fshehur.
Një moment veçanërisht i fuqishëm vjen rreth 16 nëntorit, kur Marsi dhe Jupiteri bashkohen në Luan. Një ambicie e vjetër, një projekt apo edhe një dëshirë nga e cila më parë kishin hequr dorë mund të rikthehet. Këtë herë, megjithatë, shanset për ta çuar deri në fund do të jenë shumë më të mëdha.
Fundi i nëntorit dhe dhjetori sjellin rrethana të favorshme për udhëtime, arsimim, punë me jashtë dhe vendime të mëdha që mund të ndryshojnë drejtimin e muajve të ardhshëm.
Periudhat më të favorshme: 31 gusht–8 shtator, 14–17 tetor, 13–20 nëntor, 27 nëntor–2 dhjetor dhe 10–19 dhjetor, transmeton Telegrafi.
Luani
Nëse ekziston një shenjë që këtë vjeshtë vështirë se do të mund t’i injorojë ndryshimet që po i ndodhin, atëherë është Luani. Jupiteri kalon nëpër shenjën e tyre dhe sjell më shumë dukshmëri, vetëbesim dhe mundësi që puna e tyre më në fund të vihet re nga njerëzit e duhur.
Për disa Luanë kjo mund të nënkuptojë një mundësi të re në karrierë ose një pozicion më të mirë, ndërsa të tjerë më në fund do të nisin një projekt që mban emrin e tyre. Fillimi i shtatorit është veçanërisht i favorshëm, pasi Jupiteri dhe Saturni krijojnë një kombinim të mirë mes planeve të mëdha dhe mundësive reale për t’i realizuar ato.
Kur Marsi hyn në Luan më 28 shtator, ritmi bëhet edhe më i shpejtë. Luanët do të kenë më shumë energji, por edhe shumë më pak durim për të pritur miratimin e të tjerëve. Megjithatë, në fillim të tetorit duhet të shmangin konfliktet e panevojshme dhe dëshirën për të provuar veten me çdo kusht.
Venera dhe Merkuri retrogradë rikthejnë në vëmendje çështjet e shtëpisë, familjes, banimit dhe marrëdhënieve që nuk janë përcaktuar plotësisht. Në dashuri do të bëhet veçanërisht e qartë se kush dëshiron vërtet një të ardhme së bashku dhe kush qëndron në një marrëdhënie vetëm nga zakoni.
Një nga momentet më të rëndësishme vjen në mesin e nëntorit, kur Marsi dhe Jupiteri bashkohen pikërisht në shenjën e tyre. Ky mund të jetë momenti i daljes në publik, nisjes së një projekti të madh, një prezantimi të rëndësishëm ose rikthimit te një ide që dikur ishte lënë mënjanë.
Fundi i nëntorit dhe gjysma e dytë e dhjetorit sjellin një periudhë të favorshme për dashurinë, karrierën dhe njohjen e punës që Luanët kanë bërë prej kohësh.
Periudhat më të favorshme: 31 gusht–8 shtator, 14–17 tetor, 13–19 nëntor, 27 nëntor–2 dhjetor dhe 16–19 dhjetor.
Shigjetari
Për Shigjetarët, vjeshta e vitit 2026 sjell zgjerimin e kufijve – dhe pothuajse fjalë për fjalë. Planeti i tyre sundues, Jupiteri, ndodhet në Luan dhe aktivizon çështjet që lidhen me udhëtimet, arsimin, mediat, botimet, punën me jashtë dhe planet e mëdha të jetës.
Ajo që deri tani dukej shumë e madhe, e ndërlikuar ose tepër larg, më në fund mund të hyjë në një fazë serioze realizimi.
Një periudhë veçanërisht e mirë i pret Shigjetarët që shkruajnë, punojnë në media, japin mësim, drejtojnë biznesin e tyre ose zhvillojnë një projekt që varet nga publiku. Këtë vjeshtë do ta kuptojnë shumë më qartë se çfarë ka vërtet potencial dhe për çfarë nuk ia vlen më të harxhojnë kohë.
Hyrja e Marsit në Luan në fund të shtatorit përshpejton udhëtimet, aplikimet, dokumentacionin dhe kontaktet me njerëz nga vende të tjera. Diçka që ka qëndruar pezull për muaj të tërë mund të vihet sërish në lëvizje.
Jeta sentimentale, megjithatë, kalon në një proces serioz filtrimi. Veneraretrograd mund të rikthejë dashuri të vjetra ose kontakte nga e kaluara, por vetëm pas mesit të nëntorit do të bëhet e qartë nëse rikthimi i tyre është një fillim i ri apo thjesht pika e fundit e një historie të vjetër.
Bashkimi i Marsit dhe Jupiterit më 16 nëntor mund t’i japë sërish forcë një plani të madh që dikur ishte ndërprerë. Një udhëtim, studimet, puna, publikimi i një vepre ose bashkëpunimi me një kompani të madhe mund të marrë një hov krejt të ri.
Nga fundi i nëntorit, kur Dielli kalon në shenjën e tyre, gjërat bëhen edhe më të qarta. Shigjetarët hyjnë në një periudhë në të cilën nuk do të pranojnë më zgjidhje gjysmake – as në karrierë, as në dashuri.
Periudhat më të favorshme: 31 gusht–8 shtator, 18–22 shtator, 14–17 tetor, 13–20 nëntor, 23 nëntor–2 dhjetor dhe 16–19 dhjetor. /Telegrafi/