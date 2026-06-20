New Yorku vishet Kuq e Zi, "Albanian Roots" mbledh shqiptarë nga të gjitha trojet
Parada Shqiptare e organizuar nga organizata Albanian Roots është një nga ngjarjet më të mëdha të komunitetit shqiptaro-amerikan në SHBA.
E mbajtur çdo vit, ajo mbledh mijëra shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe trevat e tjera shqiptare për të festuar kulturën, traditat dhe identitetin kombëtar.
Parada po mbahet në New York, ku mijëra shqiptarë janë mbledhur nën ngjyrat kuqezi për të festuar trashëgiminë dhe krenarinë e tyre kombëtare.
Pjesëmarrësit parakalojnë me flamuj kuqezi, veshje tradicionale dhe muzikë folklorike shqiptare, duke e kthyer zemrën e New Yorkut në një festë të madhe kombëtare.
Parada është bërë një nga aktivitetet më të dukshme të diasporës shqiptare në Amerikë dhe synon të promovojë trashëgiminë kulturore shqiptare tek brezat e rinj.
Organizata Albanian Roots, e themeluar në New York në vitin 2009, e konsideron paradën si aktivitetin e saj kryesor, duke promovuar unitetin e shqiptarëve dhe forcimin e lidhjeve mes komuniteteve shqiptare në SHBA.
Gjatë viteve, ngjarja ka tërhequr jo vetëm shqiptarë, por edhe përfaqësues të institucioneve amerikane dhe qytetarë të kombësive të ndryshme, duke e shndërruar atë në një manifestim të rëndësishëm kulturor dhe qytetar në New York. /Telegrafi/