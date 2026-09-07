Nesër regjim i veçantë trafiku në Shkup
Nesër (e martë, 8 shtator) me rastin e festës "Dita e Pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut", duke filluar nga ora 19:00, në Arenën Kombëtare "Todor Proevski" do të mbahet një shfaqje muzikore dhe për këtë arsye, Njësia e Sigurisë në Trafikun Rrugor në SPB Shkup do të marrë masa për regjim të veçantë trafiku në hyrjet e arenës dhe në Bulevardin "Ilinden".
SPB Shkup u bën thirrje të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në trafik të respektojnë urdhrat e dhëna nga oficerët e policisë.
Nesër në Maqedoninë e Veriut është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut.
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