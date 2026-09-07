Gjendet i vdekur një i burgosur në burgun e Idrizovës
MPB njofton se në burgun e Idrizovës është gjetur i vdekur një i burgosur 60-vjeçar.
"Më 06.09.2026, në orën 05:00, në SPB Shkup, nga Institucioni Ndëshkimor-Përmirësues – Burgu Idrizovë u raportua se në institucion është gjetur i pajetë D.M. (60) nga rrethina e Negotinës, i dënuar në këtë institucion.
Mjeku i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore ka konstatuar vdekjen, pa shenja të dukshme dhune, ndërsa sipas udhëzimeve të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për obduksion.
Një ekip i SPB Shkup ka bërë ekspertizë në vendine e ngjarjes", thonë nga MPB./Telegrafi/
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