Aksident trafiku në Kriva Pallankë, humb jetën një 50-vjeçar
MPB njofton se në rrugën Kriva Pallankë ka ndodhur një aksident në trafik, ku ka humbur jetën një motoçiklistë.
"Më 06.09.2026 rreth orës 13:00, DPB Kriva Pallankës është njoftuar se në autostradën Kriva Pallankë-Kumanovë në afërsi të fshatit Gradec ka ndodhur një aksident trafiku, në të cilin një motoçikletë me targa të Negotinës e drejtuar nga M.N. (50) nga Negotina është përplasur në mbrojtëset rrugore.
M.N. ka ndërruar jetë në vend në aksident.
Inspektim kanë kryer ekipiet policore nga DPB Kriva Pallankë", thonë nga MPB./Telegrafi/
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