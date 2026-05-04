Nëse jeni vazhdimisht nën stres, këtë duhet ta lexoni: nuk sëmureni pa arsye
Stresi i zgjatur mund ta dobësojë sistemin imunitar, të rrisë inflamacionin dhe ta bëjë trupin më të ndjeshëm ndaj infeksioneve
Si ndikon stresi në sistemin imunitar është një nga pyetjet më të rëndësishme për shëndetin, sepse stresi i zgjatur mund ta dobësojë imunitetin dhe ta rrisë rrezikun nga sëmundjet.
Të gjithë e njohim atë ndjesi kur jemi nën presion, nuk flemë siç duhet, nervozizmi rritet dhe më pas na "rrëzon" një ftohje pikërisht kur më së paku na duhet.
Kjo nuk është rastësi.
Trupi ynë e di shumë mirë kur jemi nën stres dhe reagon në mënyra që jo gjithmonë janë të dukshme në shikim të parë.
Lidhja mes stresit dhe imunitetit nuk është e thjeshtë, por është shumë reale. Sa më i gjatë dhe më i fortë të jetë stresi, aq më serioze mund të jenë pasojat.
Si ndikon stresi në imunitet?
Kur jeni nën stres, trupi hyn në gjendjen "lufto ose ik". Kjo është një përgjigje natyrore, por problemi shfaqet kur kjo gjendje zgjat shumë.
Ekspertët shpjegojnë se stresi mund ta ulë numrin e qelizave të rëndësishme në organizëm, si limfocitet dhe të ashtuquajturat qeliza vrasëse natyrore, të cilat janë thelbësore në luftën kundër viruseve.
Me fjalë të tjera: sa më shumë stres, aq më e dobët mbrojtja e organizmit, transmeton Telegrafi.
Inflamacioni është mik që lehtë mund të bëhet armik
Në afat të shkurtër, stresi mund ta ndihmojë trupin të përballet me infeksionet, sepse e aktivizon përgjigjen inflamatore. Por kur ky proces zgjat shumë, atëherë fillojnë problemet.
Inflamacioni kronik mund të ndikojë në zhvillimin e gjendjeve serioze, përfshirë:
– sëmundjet e zemrës
– grumbullimin e pllakave në enët e gjakut
– infeksionet e zgjatura
Kortizoli, hormoni që krijon kaos
Kur jeni vazhdimisht nën stres, trupi prodhon më shumë kortizol, i njohur si "hormoni i stresit".
Problemi?
Sasia e tepërt e kortizolit mund:
– ta dobësojë mbrojtjen natyrore të trupit
– ta ulë aftësinë për t’u përballur me inflamacionin
– ta rrisë prirjen për infeksione
Prandaj njerëzit që janë nën stres shpesh kanë ndjesinë se janë vazhdimisht të sëmurë.
Çfarë mund të bëni?
Lajmi i mirë është se stresi mund të mbahet nën kontroll me ndryshime të vogla të përditshme.
Mbani lidhjet me njerëzit
Kur jeni nën stres, reagimi i natyrshëm shpesh është të tërhiqeni, por pikërisht atëherë njerëzit ju duhen më së shumti. Biseda, mbështetja dhe kontakti me njerëzit e afërt mund të ndihmojnë shumë.
Edhe një telefonatë ose mesazh i shkurtër mund të bëjë dallim.
Ndalni mendimet negative
Mënyra se si mendoni ka ndikim të madh. Në vend të mendimit "Asgjë nuk po shkon si duhet", provoni të thoni: "Nuk doli siç e planifikova, por mund t’ia dal".
Ky nuk është mendim pozitiv me zor, por trajnim për trurin.
Këndoni, po, seriozisht
Mund të tingëllojë qesharake, por muzika dhe këndimi mund të ndihmojnë në uljen e nivelit të kortizolit.
Nuk është e nevojshme të dini të këndoni. E rëndësishme është të çliroheni dhe të relaksoheni.
Dilni për ecje
Është një nga gjërat më të thjeshta dhe më efikase.
Ecja në natyrë mund t’i ulë mendimet negative dhe stresin. Përveç kësaj, i bën mirë edhe trupit.
Dëgjoni diçka që ju qetëson
Një emision zanor, muzikë, libër audio ose çfarëdo që ju bën të ndiheni më mirë.
Qëllimi është t’i jepni trurit një pauzë.
Zakone të vogla, dallim i madh
Ulja e stresit nuk ndodh brenda natës, por mund të bëhet zakon i përditshëm.
Teknika si vetëdija e plotë ndihmojnë që:
– të jeni më të pranishëm në moment
– ta ulni tensionin
– t’i kontrolloni më mirë emocionet
Dhe, më e rëndësishmja, ju japin ndjesinë e kontrollit.
Stresin nuk mund ta shmangni gjithmonë, por mund të mësoni si ta kontrolloni. Kur e bëni këtë, nuk ndihmoni vetëm gjendjen tuaj emocionale, por edhe shëndetin në përgjithësi, sepse imuniteti i fortë nuk fillon vetëm në trup, por edhe në mendje. /Telegrafi/