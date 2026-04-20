“Nëse gjatë rrugës sheh të njëjtën pemë dy herë, ke humbur rrugën” – Nevill Dede ‘godet’ Ferizajn pas largimit
Nevill Dede ka reaguar publikisht pas ndërprerjes së bashkëpunimit me FC Ferizajn, duke shprehur habi për vendimin e klubit dhe duke lënë të kuptohet se nuk pajtohet me drejtimin që është marrë pas largimit të tij.
Kjo vjen pas barazimit me Prishtinën e Re (1-1), duke e lënë në pozitë të trazuar klubin ferizajas.
“Jam i habitur nga vendimi për ndërprerjen e bashkëpunimit me mua si trajner i FC Ferizaj, sidomos në një moment kur skuadra ishte brenda objektivave të vendosura. Puna ime sebashku me lojtaret ka qenë e ndershme dhe e përkushtuar çdo ditë, me bindjen se po ndërtonim diçka të qëndrueshme për ekipin dhe tifozët”, ka shkruar Dede.
Trajneri shqiptar theksoi se e respekton vendimin, por nënvizoi se koha do të tregojë nëse rruga e zgjedhur nga klubi është e duhura.
“Futbolli ka zgjedhjet e tij dhe unë i respektoj, por gjithmonë besoj se koha është ajo që tregon nëse një rrugë është e drejtë apo jo. Sepse, siç thotë një shprehje e vjetër: nëse gjatë rrugës sheh të njëjtën pemë dy herë, ke humbur rrugën!”, ka shtuar ai.
Në fjalinë e fundit, Dede duket se i është referuar edhe rikthimit të Arsim Abazit në krye të Ferizajt, trajner që e kishte nisur sezonin me këtë klub dhe tani është kthyer pas largimit të Dedes.
Ferizaj aktualisht ndodhet në vendin e nëntë në tabelë me 33 pikë, aq sa ka edhe Llapi në pozitën e tetë. Vendi i nëntë dërgon në Ligën e Parë.
Megjithatë, Ferizaj është shumë pranë finales së Kupës së Kosovës, pasi e fitoi ndeshjen e parë gjysmëfinale si mysafir ndaj Llapit me rezultat 2:1, duke bërë një hap të madh drejt kualifikimit. /Telegrafi/