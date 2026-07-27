Nënshkruhet kontrata për trajtimin e qenve endacakë në Mitrovicë
Kryetari i Komunës Faton Peci ka njoftuar se është nënshkruar kontrata për trajtimin e qenve endacakë, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm për adresimin e një prej shqetësimeve kryesore të qytetarëve.
Sipas njoftimit të kryetarit Peci, ky problem i cili për një kohë të gjatë ka qenë shqetësim për banorët, tashmë pritet të marrë zgjidhje përmes masave konkrete.
“Një prej problemeve kryesore që ka prekur qytetarët, e që me të drejtë ka qenë shqetësim i qytetarëve, sot po merr kahjen e duhur”, ka shkruar Peci.
Ai ka theksuar se realizimi i kësaj kontrate do të kontribuojë në rritjen e sigurisë së qytetarëve, ndërsa qentë endacakë do të trajtohen në përputhje me standardet e përcaktuara.
“Qytetarët do të jenë më të sigurt dhe qentë do të marrin trajtimin e duhur”, ka shkruar kryetari i komunës.
Ky projekt synon të adresojë një problem të vazhdueshëm në komunitet, duke krijuar kushte më të sigurta për qytetarët dhe trajtim më të mirë për kafshët endacake. /Telegrafi/