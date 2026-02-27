Në tremujorin e tretë të vitit 2025, rritja e BPV-së në RMV ishte 3.8%, ndërsa inflacioni 4.1%
Këshilli i Bankës Popullore, në seancën e tij të rregullt të mbajtur në shkurt 2026, shqyrtoi treguesit më të fundit makroekonomikë dhe Raportin mbi Menaxhimin dhe Investimin e Rezervave Valutore në tremujorin e katërt të vitit 2025.
Sipas Informacionit mbi Treguesit më të Fundit Makroekonomikë, vlerësimet për rritje të qëndrueshme ekonomike globale për periudhën 2025-2027 vazhdojnë të mbizotërojnë, por rreziqet janë në rënie dhe kryesisht rrjedhin nga tregtia dhe tensionet gjeopolitike.
Në ekonominë e brendshme, treguesit më të fundit janë kryesisht në përputhje me parashikimet. Në tremujorin e tretë të vitit 2025, rritja reale e BPV-së arriti në 3.8% dhe është pak mbi pritjet, dhe të dhënat me frekuencë të lartë të disponueshme tregojnë rritje edhe gjatë tremujorit të katërt.
Shkalla mesatare e inflacionit në vitin 2025 ishte 4.1% dhe është afër parashikimeve.
Në janar 2026, rezervat valutore u rritën dhe janë në një nivel që, sipas standardeve të pranuara ndërkombëtare, është i përshtatshëm për ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit. Të dhënat e sektorit monetar tregojnë një rritje vjetore të depozitave prej 10% dhe të kredive prej 13% në dhjetor 2025, që është pak mbi parashikimet e fundvitit.
Sipas Raportit mbi Menaxhimin dhe Investimin e Rezervave Valutore, në tremujorin e katërt të vitit 2025, rezervat valutore u rritën dhe arritën në 4,925 milionë euro në fund të dhjetorit./Telegrafi/