“Në Kosovë tani e dinë emrin tim”, Fisnik Asllani rrëfehet për Bundesliga: Dua të kem një karrierë të shkëlqyer
Ylli i Hoffenhemit Fisnik Asllani thotë se dëshiron të mbërrijë sa më lartë, ndërsa është i lumtur me punën e parë pasi të gjithë po e njohin në Kosovë.
Asllani ka dhënë një intervistë të gjatë për faqen zyrtare të Bundesligas, ku ndër të tjera u pyet edhe rreth Kosovës.
Qendërsulmuesi e pranoi se njerëzit po e përmendin vazhdimisht golin ndaj Sllovenisë, kurse ndihet i lumtur kur i sheh tifozët dardanë duke festuar pasi golave që shënon.
Bundesliga: Kalimin në Bundesliga pas huazimeve te Austria Vienna dhe Elversberg e ke bërë të duket i lehtë. Si të bën të ndihesh kjo?
Asllani: “Jam krenar për veten, sepse jo shumë njerëz do ta kishin pritur që të isha këtu ku jam tani para një viti e gjysmë. Nuk kam ndalur asnjëherë së punuari, edhe kur gjërat nuk dukeshin premtuese, dhe në fund jam shpërblyer për këtë”.
“Thjesht përpiqem të shijoj gjithçka – ta shijoj futbollin dhe të argëtohem. Nuk përqendrohem te gjërat jashtë fushës. Dua vetëm të jap maksimumin dhe ta shijoj veten, sepse kur e shijoj, luaj futbollin tim më të mirë”.
Bundesliga: A është e drejtë të thuhet se loja jote duket e lehtë, por në fakt nuk është kaq e thjeshtë?
Asllani: “E vërtetë – duket e thjeshtë, por nuk është. Më pëlqen të qesh, dhe ndoshta kjo shihet në fushë. E shijoj të jem aty me ekipin, jo vetëm duke u përqendruar te futbolli gjithë kohën, por edhe duke bërë shaka dhe duke u argëtuar. Përpiqem të jem një njeri normal, në vend që të mendoj tepër se si duhet të jetë një futbollist profesionist. Në fund të ditës, është një hobi që u bë puna ime, dhe është e rëndësishme ta mbaj këtë mendësi. Kjo më ndihmon ta ruaj atë ndjenjë lehtësie”.
Bundesliga: Si ke arritur të qëndrosh me këmbë në tokë gjatë këtij zhvillimi të madh këtë sezon?
Asllani: “Kjo vjen nga mënyra si jam rritur. Nuk kemi pasur jetën më të lehtë dhe kemi punuar shumë për gjithçka. Prindërit e mi ikën nga lufta dhe u desh të fillonin nga zeroja. Ata nuk i kishin mundësitë që kam unë sot. Në njëfarë mënyre, po jetoj ëndrrën e babait tim – ai gjithashtu donte të bëhej futbollist profesionist, por nuk i pati mundësitë. Prandaj është shumë krenar. Pavarësisht çfarë ndodh në karrierën time, nuk do ta harroj kurrë nga vij. Dua të qëndroj me këmbë në tokë, dhe babai im më ndihmon shumë për këtë”.
Bundesliga: Ka qenë një vit i rëndësishëm edhe për Kosovën, pasi vetëm për pak nuk u kualifikuat në Kupën e Botës. Si ishte ajo përvojë?
Asllani: “Kam pasur disa momente të jashtëzakonshme. Në fillim të kualifikimeve për Kupën e Botës nuk pata aq minuta sa shpresoja. Pastaj nisa një ndeshje dhe shënova menjëherë, shënova edhe në ndeshjen tjetër, si dhe në gjysmëfinalen e play-off-it kundër Sllovakisë. Janë momente që nuk i harron kurrë. Edhe në ndeshjet jashtë, numri i tifozëve tanë ishte i pabesueshëm”.
“Të shohësh festimet, të dëgjosh zhurmën pas golit, dhe më pas t’i shoh prindërit e mi në tribunë – janë momente të paharrueshme. Ka pasur raste kur njerëzit më ndalonin në rrugë dhe flisnin për mua si ai që shënoi kundër Sllovenisë. Tani njerëzit e dinë emrin tim. Kam punuar shumë për këtë dhe kjo më bën shumë krenar mua dhe familjen time”.
Bundesliga: Hoffenheimi është ende në gjashtëshen e parë, por kohët e fundit nuk ka qenë aq i suksesshëm sa në fillim të sezonit. Pse mendon se ka ndodhur kjo?
Asllani: “Futbolli shpesh varet nga momentumi. Ndoshta e kishim më shumë në vjeshtë dhe dimër. Ndonjëherë gjithçka varet nga detaje të vogla – ndoshta fiton një penallti, ose topi futet në rrjetë në vend që të godasë shtyllën. Këto janë gjëra që duhet t’i fitosh. Po punojmë shumë për të marrë vendime më të mira në ato momente të vogla, që gjërat të kthehen sërish në favorin tonë. Po stërvitemi intensivisht çdo ditë për ta ndryshuar situatën”.
Bundesliga: A e shihni ndeshjen e javës së 30-të kundër Dortmundit si një mundësi për të kthyer situatën?
Asllani: “Po, është një mundësi shumë e mirë për të treguar çfarë jemi të aftë të bëjmë. Ndeshjet e fundit nuk shkuan siç donim dhe nuk morëm pikët që shpresonim. Dortmundi është një skuadër e fortë dhe është në vendin e dytë me arsye. Ne do të fokusohemi te vetja, do të japim gjithçka dhe pastaj do të shohim rezultatin”.
Bundesliga: Cila është ëndrra jote për të ardhmen në futboll?
Asllani: “Dua të arrij sa më larg që të jetë e mundur. Kam ambicie të mëdha dhe dua të kem një karrierë të shkëlqyer. Po punoj fort çdo ditë në stërvitje dhe përpiqem të përmirësohem në çdo aspekt. Analizoj paraqitjet e mia, punoj ngushtë me trajnerët dhe gjithmonë kërkoj mënyra për t’u bërë më i mirë. Fokusi im është të përmirësoj veten, dhe shpresoj që të gjitha të tjerat do të vijnë vetvetiu”./Telegrafi/