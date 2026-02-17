Në Gjykatën Kushtetuese janë hapur katër raste për "Safe City"
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski, informoi sot mediat se janë hapur katër raste në lidhje me sistemin "Safe City". Ai theksoi se ky projekt ka treguar se mentaliteti ynë mund të ndryshojë shumë shpejt, pra të përshtatet me rregullat.
"Janë formuar katër raste. Është e vërtetë që do të ndërmerren veprime sepse është një risi në vendin tonë. Këto raste do të merren shpejt. Nuk mund ta jap analizën time para kohe. E kam deklaruar tashmë qëndrimin tim personal një herë. A ka ky projekt një qëllim legjitim? Po. A është i justifikuar shoqërisht? Po. A janë masat që parashikon janë proporcionale me qëllimin që dëshiron të arrijë? Qëndrimi im është - po. Madje e përdora si shembull të një pyetjeje nga kolegu juaj në një konferencë ndërkombëtare sepse jam shumë këmbëngulës në zhvillimin e kulturës kushtetuese dhe jam optimist. Po, jam optimist. Pikërisht ky projekt "Safe City" na ka treguar të gjithëve se mentaliteti ynë mund të ndryshojë shumë shpejt, domethënë të përshtatet. Dhe me çfarë po përshtatet? Me rregulla. Ne nuk jemi një rast i pashpresë. Nuk jemi.
Në vendin tonë, ekziston një gatishmëri reale dhe realiste e të gjithë aktorëve për të respektuar sundimin e ligjit. Po, kemi një perspektivë të mirë dhe një të ardhme të mirë. Dhe unë jam optimist", tha Kostadinovski.
Lidhur me propozimin që profesori Goce Naumovski të jetë gjyqtari i ri kushtetues, i cili ishte këshilltar i kryeministrit, Kostadinovski theksoi se ai ishte edhe këshilltar i tre presidentëve./Telegrafi/