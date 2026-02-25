Në fjalimin më të gjatë në histori të "Gjendja e Kombit", Trump tha se ka ndalur luftën mes Kosovës dhe Serbisë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, mbajti të martën në mbrëmje, sipas orës lokale amerikane, fjalimin tradicional mbi “Gjendjen e Kombit”.
Gjatë fjalimit që llogaritet si më i gjati në histori të Shteteve të Bashkuara, Trump deklaroi se kishte përfunduar tetë luftëra brenda dhjetë muajsh.
“Kam përfunduar tetë luftëra, përfshirë atë mes Indisë dhe Pakistanit, ku ekzistonte rreziku i një lufte bërthamore dhe mund të humbnin jetën 35 milionë njerëz”, tha ndër të tjera lideri amerikan, Donald Trump.
Ai shtoi se kishte përfunduar edhe konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë.
Në disa raste të fjalimit të liderit amerikan, republikanët e duartrokisnin gjersa demokratët herë pas here qeshnin ose kundërshtonin.
Ndërkohë, fjalimi i 79-vjeçarit të martën zgjati afro 1 orë e 48 minuta, duke u shndërruar në adresimin më të gjatë para Kongresit amerikan në të paktën gjashtë dekadat e fundit.
Me këtë paraqitje, ai tejkaloi edhe rekordin që kishte vendosur vetë një vit më parë, kur foli për 1 orë e 39 minuta në një fjalim që teknikisht nuk cilësohej si “Gjendja e Kombit”.
Më herët, rekordin e mbante ish-presidenti Bill Clinton, fjalimi i të cilit për Gjendjen e Kombit në vitin 2000 kishte zgjatur 1 orë e 28 minuta.
Sondazhi i kryer nga Reuters në bashkëpunim me Ipsos zbuloi se gjashtë nga dhjetë amerikanë, përfshirë 30 për qind të republikanëve, besojnë se lideri amerikan është bërë më i paparashikueshëm me kalimin e moshës.
Nga të anketuarit, vetëm 40 për qind e miratojnë performancën e tij në detyrë, ndërsa 58 për qind nuk e mbështesin. /Telegrafi/