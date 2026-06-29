Ndryshimet e Kodit Zgjedhor arrijnë në Kuvend
Ndryshimet e Kodit zgjedhor arrijnë në Kuvend. Zonat zgjedhore nuk ndryshojnë dhe do të mbetin gjashtë. Me këtë nuk bëhen as listat e hapura. Si zonë e shtatë do të llogaritet diaspora e cila do të votojë online përmes KSHZ-së e jo përmes ambasadave.
Por kjo do të vlejë nga zgjedhjet e ardhshme presidenciale 2029. Propozimet janë nënshkruar nga OBRM-PDUKM, VLEN, ZNAM dhe BDI.
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp, njoftoi se LSDM do ta bllokojë Kodin Zgjedhor të propozuar, duke vlerësuar se ai përmban zgjidhje serioze që nuk janë as evropiane dhe as demokratike dhe që hapin hapësirë për abuzim me procesin zgjedhor.
"Ky Kuvend nuk duhet të miratojë një ligj të tillë. Ne do ta bllokojmë atë sepse qytetarët meritojnë të kenë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik, dhe jo atë të kontrolluar që Hristijan Mickoski nisi ta vendoste duke ndjekur shembullin e mentorit të tij, padyshim një idhull, Nikolla Gruevski. Ne do ta bllokojmë këtë ligj në Kuvend", tha Filipçe.