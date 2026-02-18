Ndryshimet befasuese që i ndodhin trupit gjatë agjërimit në muajin e Ramazanit
Ramazani është një kohë e veçantë për reflektim, vetë-përmirësim, mirësi dhe spiritualitet — dhe agjërimi është një nga shtyllat kryesore të Muajit të Shenjtë, ku besimtarët agjërojnë nga agimi deri në perëndim të diellit.
Agjërimi gjatë muajit të Ramazanit nuk është vetëm një praktikë shpirtërore, por mund të sjellë edhe përfitime të rëndësishme për shëndetin e trupit dhe të mendjes.
Ja disa nga ndikimet pozitive që agjërimi mund të ketë në shëndetin dhe mirëqenien tuaj:
Rregullon kolesterolin “e keq”
Shumë njerëz synojnë të humbin peshë gjatë agjërimit. Megjithatë, një studim i fundit ka treguar se agjërimi ndikon edhe në profilin lipidik. Kjo çon në uljen e kolesterolit në gjak, duke ndihmuar në parandalimin e sulmeve në zemër, goditjeve në tru dhe sëmundjeve të tjera.
Ul oreksin
Respektimi i Ramazanit dhe agjërimi i japin stilit të jetesës dhe sistemit tretës një ndryshim pozitiv. Ndërsa trupi mësohet të hajë më pak, sistemi tretës ka mundësi të pushojë dhe stomaku zvogëlohet gradualisht në madhësi. Kjo ndihmon në uljen e oreksit, dhe efektet mund të zgjasin më shumë sesa shumë dieta të përkohshme.
Detoks njëmujor
Agjërimi jo vetëm që përdor rezervat e yndyrës, por gjithashtu ndihmon në pastrimin e trupit nga toksinat e dëmshme që mund të jenë të pranishme në depozitat e yndyrës. Me sistemin tretës që kalon një “rinovim” njëmujor, trupi detoksifikohet natyrshëm, duke ju dhënë mundësinë të vazhdoni një stil jetese më të shëndetshëm edhe pas Ramazanit.
Përmirëson humorin dhe qartësinë mendore
Agjërimi mund të shërbejë si një mënyrë për të “fuqizuar” trurin, duke nxitur rritjen dhe zhvillimin e qelizave të reja nervore, çka përmirëson reagimin ndaj informacionit nga mjedisi përreth. Studimet tregojnë gjithashtu se agjërimi mund ta bëjë trurin më rezistent ndaj stresit, më të adaptueshëm ndaj ndryshimeve, si dhe të përmirësojë humorin, kujtesën dhe aftësinë për të mësuar.