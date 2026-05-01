Ndryshime të reja ligjore në Maqedoni: Kafshët shtëpiake do të duhet të sterilizohen dhe mbarështimi do të ndalohet
Një projektligj i ri për mbrojtjen dhe mirëqenien e kafshëve do të rrisë në mënyrë drastike gjobat për individët, deri 400 euro gjobë për mbajtjen dhe shëtitjen e papërshtatshme të një qeni, deri në 5.000 euro për keqtrajtimin e kafshëve shtëpiake. Mbarështimi i tyre do të ndalohet, ndërsa sterilizimi do të jetë i detyrueshëm.
Ndryshimet synojnë kryesisht zgjidhjen e problemit të braktisjes së kafshëve shtëpiake, mbarështimit dhe tregtisë së tyre të pakontrolluar, rezultati përfundimtar i të cilit duhet të jetë ulja e numrit të qenve të pastrehë.
"Një pronar që braktis kafshën e tij shtëpiake i ndalohet përgjithmonë të mbajë kafshë shtëpiake; mbarështimi i pakontrolluar, shitja dhe dhënia si dhurata e kafshëve shtëpiake është e ndaluar... Është e ndaluar të mbash një kafshë shtëpiake, një qen, të lidhur përgjithmonë me zinxhir ose në një pjesë të mbyllur të një zone të rrethuar, pa lejuar lëvizjen e lirë jashtë asaj zone të paktën një herë në ditë, me qëllim përmbushjen e nevojave të tij fiziologjike dhe fizike... Është e ndaluar të trullosësh, therësh ose vrasësh kafshët për qëllime rituale...", janë disa nga ndryshimet e parashikuara në projektligj.
Projektligji parashikon gjithashtu sterilizimin e detyrueshëm të qenve shtëpiakë, ndalimin e shitjes dhe dhënies si dhurata të kafshëve shtëpiake nga mbarështuesit e paregjistruar, dhe mbarështuesit do të duhet të regjistrojnë pjelljet e reja te një veteriner përpara se ta bëjnë këtë, si dhe kujt ia kanë dhënë. Një mace ose qen nuk do të lejohet të ketë më shumë se një pjellje në vit./Telegrafi/