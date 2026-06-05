''Muqa Solar'' në bashkëpunim me ''Help Kosova'' dhurojnë sistem solar për ''Qendrën për Jetë të Pavarur'' në Pejë
Në kohën kur mbështetja për institucionet që kujdesen për komunitetin është më e rëndësishme se kurrë, “Muqa Solar”, në bashkëpunim me “Help Kosova”, ka realizuar një donacion me vlerë praktike dhe humane për “Qendrën për Jetë të Pavarur” në Pejë.
Donacioni përfshin një sistem solar për ngrohjen e ujit sanitar me kapacitet 300 litra, i cili do t’i ndihmojë qendrës të ketë qasje më të qëndrueshme dhe më ekonomike në ujë të ngrohtë për nevojat e përditshme. Ky investim nuk është vetëm mbështetje teknike, por një kontribut i drejtpërdrejtë në përmirësimin e kushteve për personat që marrin shërbime në këtë qendër.
Sistemi i dhuruar përfshin bojler 300L, dy panele termike 2.5m², grup pompash me tabelë komanduese, konstruksion për fiksimin e paneleve, glikol për panele solare, enë ekspanduese me pajisje përcjellëse, si dhe lidhëset, tubat fleksibilë dhe fitingjet e nevojshme. Në kuadër të donacionit është përfshirë edhe instalimi, montimi dhe programimi i plotë i sistemit.
Përmes këtij donacioni, “Muqa Solar” dëshmon se energjia e ripërtëritshme mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë social. Përveç uljes së kostove operative për qendrën, sistemi solar ndihmon në krijimin e një ambienti më funksional dhe më të qëndrueshëm për përfituesit dhe stafin.
Ky bashkëpunim me “Help Kosova” është shembull i mirë se si sektori privat dhe organizatat mbështetëse mund të kontribuojnë bashkërisht në përmirësimin e jetës së komuniteteve. Kur teknologjia vendoset në shërbim të njerëzve, ajo shndërrohet në ndihmë konkrete, afatgjatë dhe me vlerë të qëndrueshme.
Për “Qendrën për Jetë të Pavarur” në Pejë, ky donacion do të thotë më shumë lehtësi në funksionimin e përditshëm, më pak shpenzime dhe kushte më të mira për ata që kanë nevojë për kujdes dhe mbështetje.