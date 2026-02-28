Ndryshim i madh për WhatsApp - vjen opsioni që përdoruesit e kanë pritur prej kohësh
Pas 16 vitesh ekzistence, WhatsApp pritet të sjellë një nga ndryshimet më të mëdha në sistemin e sigurisë së llogarive të përdoruesve.
Aplikacioni i njohur për mesazhe po teston një funksion të ri që do t’u lejojë përdoruesve të vendosin një fjalëkalim klasik për llogarinë e tyre – një opsion që deri më tani ka munguar.
Aktualisht, WhatsApp përdor verifikimin përmes një kodi 6-shifror të dërguar me SMS. Megjithatë, ky sistem konsiderohet i cenueshëm ndaj metodave të ndryshme të mashtrimit, siç është marrja e kartelës SIM nga persona të paautorizuar.
Funksioni i ri, i cili është zbuluar në versionin beta për Android, do të shtojë një nivel shtesë mbrojtjeje. Sipas planit, procesi i hyrjes në llogari do të përfshijë:
Verifikimin standard me SMS
PIN-in ekzistues (nëse është aktivizuar verifikimi me dy hapa)
Fjalëkalimin e ri të vendosur nga vetë përdoruesi
Kjo do ta bëjë shumë më të vështirë marrjen e kontrollit të llogarisë nga persona të tretë, edhe në rast se ata kanë qasje në numrin e telefonit.
Opsioni aktualisht është në fazë testimi për përdoruesit e Android-it dhe pritet që në periudhën e ardhshme të bëhet i disponueshëm edhe për përdoruesit e iPhone.
Ekspertët e teknologjisë e konsiderojnë këtë një hap të rëndësishëm drejt rritjes së sigurisë digjitale, veçanërisht në një kohë kur sulmet kibernetike dhe mashtrimet online janë në rritje.
Me këtë ndryshim, WhatsApp synon të forcojë mbrojtjen e më shumë se dy miliardë përdoruesve në mbarë botën, duke iu përgjigjur një kërkese të kahershme për kontroll më të madh mbi sigurinë e llogarisë. /Telegrafi/