Ndjekja policore sikur në filma përfundon tragjikisht në Kaliforni
Një ndjekje policore në Kaliforni Jugore përfundon me një aksident tragjik.
Një person i dyshuar vdiq pas një ndjekjeje të gjatë me vetura që përfundoi në një përplasje të rëndë në Jurupa Valley, kur zyrtarët policor të Riverside County u përpoqën të përdorin një pajisje të quajtur “grappler” për të ndaluar veturën e tij.
Ngjarja filloi të mërkurën rreth orës 14:00, kur policia identifikoi një person të dyshuar të kërkuar për vjedhje të rëndë duke drejtuar një Cadillac pranë Pats Ranch Road dhe Limonite Avenue, raporton ABC7 Los Angeles.
Kur ai nuk u ndal, zyrtarët nisën ndjekjen e tij nëpër Inland Empire, duke kaluar edhe në autostradat 10 dhe 15. Gjatë ndjekjes, u mor informacion se i dyshuari mund të ishte i armatosur me një pistoletë.
Pas rreth një ore ndjekjeje, ai u ndal në një kryqëzim pranë Jurupa Valley High School dhe refuzoi të dilte nga vetura, duke shkaktuar një përballje me policinë. Oficerët i bënin thirrje të dorëzohej, por ai nuk pranoi. Më pas ai rifilloi lëvizjen.
Një oficer përdori pajisjen “grappler”, e cila synon të kapë rrotat e pasme të një automjeti për ta ndaluar atë, por pajisja nuk u ngjit siç duhej. Si rezultat, vetura humbi kontrollin dhe u përplas fort me një mur betoni prapa një shtëpie në Antigua Drive. Askush në shtëpi nuk u lëndua.
Pas aksidentit filloi një tjetër përballje me policinë. Zyrtarët negociuan me të dyshuarin për të dalë paqësisht, madje përdorën gaz lotsjellës, por ai nuk u dorëzua. Rreth orës 17:45 policia arriti ta nxirrte nga vetura, ku u konfirmua se ishte plagosur nga një plagë e vetë-shkaktuar me armë zjarri. Ai u shpall i vdekur në vendngjarje.
Hetimet mbi ndjekjen dhe aksidentin vazhdojnë dhe autoritetet i bëjnë thirrje publikut që të japë çdo informacion të dobishëm. /Telegrafi/