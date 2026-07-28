Ndërsa Irani dhe SHBA-të ndërpresin luftimet, çmimet e naftës shënojnë rënien më të madhe që nga prilli
Çmimet globale të naftës ranë ndjeshëm të hënën pas një ndërprerjeje të luftimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke shënuar rënien e tyre më të madhe që nga 8 prilli.
Kontratat e ardhshme të Brent, indeksi global i referencës, u mbyllën në 85.87 dollarë për fuçi, duke rënë me 11.3%. Nafta bruto amerikane ra rreth 7% në 82.61 dollarë për fuçi.
Presidenti Donald Trump tha se SHBA-të ndërprenë sulmet ndaj Iranit me kërkesë të regjimit iranian dhe paralajmëroi se SHBA-të do të rifillojnë sulmet nëse nuk arrihet një marrëveshje e re armëpushimi.
Trafiku i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet gjithashtu shumë nën nivelet e paraluftës. Më pak se 10 anije mallrash kaluan nëpër rrugët ujore që nga mëngjesi i së hënës, sipas të dhënave të transportit të ndjekura nga CNN. Rreth 100 anije tregtare kaluan ngushticën në një ditë tipike para luftës.
Tregtarët e naftës janë dyfish të kujdesshëm duke pasur parasysh kërcënimin e sulmeve ndaj tankerëve sauditë nga rebelët Huthi të mbështetur nga Irani në Ngushticën Bab al-Mandeb në bazën e Detit të Kuq.
Në një shënim të hënën, analistët e Deutsche Bank thanë se sulmet e rebelëve Huthi ngrenë "perspektivën e ndërprerjes së njëkohshme të rrugëve të eksportit si në Gjirin Persik ashtu edhe në Detin e Kuq".
"Pra, (ka një) pauzë të mirëpritur nga aktorët kryesorë, por të brishtë, veçanërisht me betejat anësore që po zhvillohen", shkruan analistët.
Ndërkohë, Dow Jones të hënën fitoi 0.51%, S&P 500 u rrit me 0.02% dhe Nasdaq i teknologjisë ra me 0.18%. /Telegrafi/