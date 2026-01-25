Ndërron jetë Mark Tully, zëri i njohur i BBC-së për Indinë
Transmetuesi dhe gazetari Mark Tully - i njohur për shumë vite si "zëri i Indisë" i BBC-së - ka ndërruar jetë në moshën 90 vjeç.
Për dekada të tëra, tonet e pasura dhe të ngrohta të Mark Tullyt ishin të njohura për audiencën e BBC-së në Britani dhe në mbarë botën - një korrespondent i huaj shumë i admiruar dhe reporter e komentator i respektuar për Indinë.
Ai mbuloi luftën, urinë, trazirat dhe vrasjet, tragjedinë e gazit në Bhopal dhe sulmin e ushtrisë indiane ndaj Tempullit të Artë Sikh.
India ishte vendi ku lindi Tully - në atë që atëherë njihej si Kalkuta në vitin 1935.
Ai ishte fëmijë i Rajit britanik. Babai i tij ishte biznesmen. Nëna e tij kishte lindur në Bengal - familja e saj kishte punuar në Indi si tregtarë dhe administratorë për breza me radhë.
Ai përfundimisht u bë i rrjedhshëm në gjuhën hindi, një arritje e rrallë në korpusin e shtypit të huaj të Delhit dhe një arritje që e bëri të dashur për shumë indianë.
Menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, në moshën 9-vjeçare, Tully shkoi në Britani për arsimim.
Ai studioi histori dhe teologji në Cambridge dhe më pas u drejtua në kolegjin teologjik me qëllimin për t'u shuguruar klerik përpara se ai - dhe kisha - të mendonin dy herë.
Ai u dërgua në Indi për BBC-në në vitin 1965 - fillimisht si asistent administrativ, por me kalimin e kohës filloi të merrte një rol raportuesi.
Stili i tij i transmetimit dhe forca e karakterit shkëlqenin.
“Është shumë e rëndësishme të çmohet kultura laike e këtij vendi, duke lejuar që çdo fe të lulëzojë", i tha ai një gazete indiane në vitin 2016.
Zëri i Tullyt ishte i njohur për dëgjuesit e BBC-së në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mbarë botën.
Ai udhëtoi pa pushim nëpër Indi dhe vendet fqinje, me tren kur mundi. Ai u dha zë shpresave dhe frikërave, sprovave dhe vështirësive të indianëve të zakonshëm, si dhe të elitës së vendit.
Ai u dëbua nga India me një njoftim 24 orësh në vitin 1975, pasi kryeministrja e atëhershme, Indira Gandhi, urdhëroi gjendjen e jashtëzakonshme.
Por ai u kthye 18 muaj më vonë dhe që atëherë kishte qëndruar në Delhi.
Ai kaloi më shumë se 20 vjet si kreu i byrosë së BBC-së në Delhi, duke udhëhequr raportimin jo vetëm të Indisë, por edhe të Azisë Jugore, duke përfshirë lindjen e Bangladeshit, periudhat e sundimit ushtarak në Pakistan, rebelimin e Tigrave Tamil në Sri Lanka dhe pushtimin sovjetik të Afganistanit.
Me kalimin e kohës, ai nuk ndiqte prioritetet e BBC-së dhe në vitin 1993 mbajti një fjalim duke akuzuar drejtorin e përgjithshëm të atëhershëm, John Birt, se e drejtonte kompaninë nga "frika".
Kjo shënoi një ndarje rrugësh.
Tully dha dorëheqjen nga BBC vitin pasardhës. Por ai vazhdoi të transmetonte në valët e BBC-së, veçanërisht si prezantues i emisionit "Something Understood" të Radio 4, duke iu rikthyer çështjeve të besimit dhe spiritualitetit që e kishin angazhuar si student.
Tully qëndroi në Delhi pasi u largua nga BBC-ja.
Çuditërisht për një shtetas të huaj, atij iu dhanë dy nga nderimet më të larta civile të Indisë: Padma Shri dhe Padma Bhushan.
Edhe Britania e Madhe i dha atij njohje.
Ai u shpall kalorës për shërbimet në transmetim dhe gazetari në listën e nderimeve të Vitit të Ri 2002. Ai e përshkroi çmimin si "një nder për Indinë".
Ai vazhdoi të shkruante libra për Indinë - ese, analiza, tregime të shkurtra gjithashtu, ndonjëherë në bashkëpunim me partneren e tij, Gillian Wright.
Tully nuk hoqi dorë kurrë nga shtetësia e tij britanike, por ishte gjithashtu krenar që u bë shtetas i huaj i Indisë.
Kjo e bëri atë, tha ai, "një shtetas të dy vendeve që ndiej se u përkas, Indisë dhe Britanisë". /Telegrafi/