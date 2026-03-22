Ndërprerja e internetit në Iran kalon 500 orë
Kanë kaluar plot tre javë që kur qeveria në Iran vuri në fuqi ndërprerjen e internetit.
NetBlocks ka ndjekur ndërprerjen e internetit dhe tha se kanë kaluar 504 orë.
Grupi i monitorimit të internetit tha se "pak mjete funksionojnë ndërsa autoritetet marrin masa drastike ndaj përdoruesve të satelitëve dhe VPN-ve".
Ai shtoi: “Me pak informacion që vjen nga Irani, nuk është e qartë se sa dëme kanë pësuar objektet e tij të armëve, bërthamore ose të energjisë në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit”.
Thuhej gjithashtu se ishte e paqartë se kush ishte vërtet në krye, me udhëheqësin suprem të Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, që nuk ishte parë në publik që kur mori postin. /Telegrafi/
