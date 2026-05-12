Ndalohet shoferi i cili dje me automjet transportues goditi për vdekje një këmbësor në rrugën Prilep – Gradsko
MPB Maqedoni njofton se dje (11.05.2026), në orën 18:05, në NJPB Kavadar u njoftua se në rrugën rajonale Prilep–Gradsko, automjeti transportues „Skania“ me rimorkio me targa të Kavadarit, i drejtuar nga R.J. (45) nga Kavadari, ka goditur këmbësorin K.Gj. (89) nga komuna e Rosomanit. Si pasojë e lëndimeve të marra, këmbësori ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa mjeku ka konstatuar vdekjen.
"Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar në Mjekësinë Ligjore për obduksion. Është bërë hetim nga prokurori publik dhe ekipi hetimor i NJPB Kavadar, ndërsa sipas udhëzimeve të prokurorit, shoferi R.J. është privuar nga liria, ndërkaq pas dokumentimit të rastit do të parashtrohet kallëzim përkatës", thonë nga MPB.