Ndalohet për kontroll një veturë Lamborghini në Ferizaj, sekuestrohet një armë
Të enjten rreth orës 19:20, njësia e patrullës e stacionit policor në Ferizaj, në rrugën “Enver Topalli”, ka ndaluar për kontroll një automjet të tipit Lamborghini.
Sipas një njoftimi thuhet se gjatë kontrollit, te pasagjeri, V. S., ( 32 vjeç) kanë gjetur dhe kanë sekuestruar një armë zjarri, pistoletë me tetë fishekë.
"Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i Shtetit dhe është iniciuar rasti për veprën penale ‘mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’, ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt", thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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