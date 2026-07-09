Ndalohet një shtetas i Shqipërisë në Maqedoni, gjendet marihuanë në makinën e tij
MPB Maqedoni njofton se dje 08.07.2026, në orën 20:00, në Pikën Kufitare “Deve Bair”, në dalje nga shteti, zyrtarë policorë e privuan nga liria Ç.A. (40) nga Republika e Shqipërisë.
"Gjatë kontrollit kufitar dhe kontrollit të një automjeti transportues “Volvo” me targa të Shqipërisë, të cilin ai e drejtonte, në kabinën e tërheqësit u gjetën dhe u konfiskuan 24 paketime me marihuanë".
"Për rastin është njoftuar prokurori publik, ndërsa Ç.A. është mbajtur në stacion policor për procedurë të mëtejshme”, thonë nga MPB.
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