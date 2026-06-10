Ndalohet një person në Shtip, dyshohet për dhunimin e një vajze të mitur
Më 08.06.2026 në orën 13:50, oficerët e policisë nga SPB Shtip kanë ndaluar B.T. (33) nga një fshat në komunën e Karbincit.
"Ai dyshohet se ka kryer akte seksuale, ka zhveshur dhe prekur një vajzë të mitur në periudhën nga janari deri në mars 2026, ndërsa ka qëndruar në shtëpinë e një familjeje në një fshat pranë Sveti Nikollës, dhe se i ka transmetuar asaj një sëmundje ngjitëse, gjë që është konfirmuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Shkupit gjatë një ekzaminimi të fëmijës dhe vetes.
Ai është ndaluar në një stacion policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndërsa kundër tij është ngritur kallëzim penal për shkak të dyshimit se ka kryer veprat penale "dhunim i një fëmije nën moshën 15 vjeç" sipas nenit 188 dhe "transmetim i një sëmundjeje ngjitëse" sipas nenit 205 të Kodit Penal", thonë nga MPB./Telegrafi/