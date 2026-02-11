Ndalohet një person në Gostivar, sulmoi fizikisht gjyshin e tij 90-vjeçar
Gjatë ditës së djeshme, policia e Gostivarit ka privuar nga liria 48-vjeçarin nga Gostivari, pasi e ka sulmuar fizikisht gjyshin e tij 90-vjeçar.
“Më 10.02.2026 në orën 21:30, zyrtarë policorë nga DPB Gostivar kanë arrestuar personin N.Z.(48) nga një fshat i Gostivarit, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se rreth orës 20:00, për shkak të një zënke familjare, ka sulmuar fizikisht gjyshin e tij 90-vjeçar nga i njëjti fshat".
"Po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit”, thuhet ë njoftimin e policisë.
