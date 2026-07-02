Ndalohet një 61-vjeçar nga Shkupi, ka sulmuar fizikisht një polic
MPB njofton se ka ndaluar një 61-vjeçar nga Shkupi, i cili dyshohet se ka sulmuar një nënpunës policor.
"Zyra e Jashtme e Çështjeve Kriminalistike në Makedonski Brod ngriti kallëzim penal ndaj V.P. (61) nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave në fushën e sigurisë”.
Më 12.06.2026, në Stacionin Policor në Makedonski Brod, i denoncuari ka sulmuar fizikisht një nëpunës policor i cili kryente detyra zyrtare", thonë nga MPB./Telegrafi/
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