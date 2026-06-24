Ndalohen pesë persona për dhunë në familje gjatë 24 orëve të fundit
MPB Maqedoni njofton se në 24 orët e fundit pesë persona janë privuar nga liria për dhunë në familje. Rastet janë regjistruar në qytete të ndryshme të vendit.
"Më 24.06.2026, në orën 08:20 në Strumicë, nëpunës policorë nga SPB Strumicë e privuan nga liria P.P. (48) nga Strumica, duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm të ish-partneres së tij 43-vjeçare, e cila denoncoi se më 23.06.2026 rreth orës 23:00, në oborrin e shtëpisë së saj familjare, pas një grindjeje të shkurtër, e kishte sulmuar fizikisht. Sipas denoncimit, ai për një periudhë më të gjatë e kishte keqtrajtuar psikologjikisht dhe fizikisht, si dhe i kishte bërë kërcënime".
"Më 23.06.2026, në orën 16:30, nëpunës policorë nga njësia policore në fshatin Zajas të rajonit të Kërçovës e privuan nga liria F.R. (45), pasi ishte denoncuar se në shtëpinë familjare kishte sulmuar motrën e tij me një send druri".
"Më 24.06.2026, në orën 03:40 në Veles, nëpunës policorë nga SPB Veles e privuan nga liria K.Sh. (18), pasi ishte denoncuar se e mbante në shtëpinë etij partneren e tij 18-vjeçare nga një fshat i rajonit të Vinicës, e kërcënonte dhe nuk e lejonte të largohej nga shtëpia. Për rastin janë njoftuar prokurori publik dhe Qendra për Punë Sociale në Veles".
"Më 23.06.2026, në ora 18:30 në rrugën „108“ në Tetovë, nëpunës policorë nga SPB Tetovë e privuan nga liria P.A. (36), pas denoncimit të babait të tij 60-vjeçar, i cili deklaroi se në oborrin e shtëpisë familjare ai ishte sjellë në mënyrë agresive, kishte dëmtuar një pjesë të orendive shtëpiake dhe kishte kërcënuar atë dhe bashkëshorten e tij".
"Më 23.06.2026, në orën 19:40, nëpunës policorë nga NJPB Kriva Pallankë e privuan nga liria M.S. (19), pasi ishte denoncuar se gjatë periudhës së kaluar në disa raste e kishte ndjekur, shqetësuar dhe kërcënuar ish-të dashurën e tij 18-vjeçare. Ai është shoqëruar në stacion policor", njoftojnë nga MPB.
Në fund thonë se po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rasteve dhe, pas dokumentimit të tyre, ndaj kryerësve do të parashtrohen kallëzime përkatëse