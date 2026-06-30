NASA: Pothuajse 59,000 ndërtesa mund të jenë dëmtuar ose shkatërruar
NASA vlerëson se 58,870 ndërtesa u dëmtuan ose u shkatërruan si pasojë e tërmeteve shkatërruese të mërkurën e kaluar, sipas analizës satelitore.
Vlerësimi bazohet në imazhet e radarit nga satelitët Sentinel-1 të Agjencisë Hapësinore Evropiane, të cilët mund të zbulojnë ndryshime në infrastrukturë.
Një deklaratë tha se ishte një vlerësim "paraprak" "i prodhuar brenda ditëve nga ngjarja", transmeton Telegrafi.
Ai u krye nga studiuesit Corey Scher dhe Jamon Van Den Hoek nga Universiteti i Oregonit dhe pasqyroi "ndryshim të menjëhershëm të sipërfaqes në përputhje me dëmin".
Deklarata shtoi se të dhënat nuk janë validuar në terren dhe duhet të shihen vetëm si një tregues.
Jorge Rodriguez, presidenti i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, tha të hënën se numri i ndërtesave të dëmtuara ose të shembura kishte arritur në 855. /Telegrafi/