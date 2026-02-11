Naim Murseli e përmendi në seancë gjyqësore për një kredi, reagon Behgjet Pacolli
Naim Murseli i akuzuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, Liridona Murseli sot në seancën gjyqësore ka përmendur një kredi që kishte garantuar biznesmeni Behgjet Pacolli.
Në seancën e së mërkurës, vetë Murseli tha se ka ekzistuar një parakontratë borxhi mes tij dhe Pacollit, duke theksuar se borxhi është shlyer në mënyra tjera.
Pacolli thotë që s’është në dijeni për kërkesën e Murselit për komunikim, por do të pranonte nëse drejtësia e thërret
E pas këtij lajmi, ka reaguar edhe Pacolli përmes një postimi në Facebook, duke sqaruar rreth rastit.
Lexoni të plotë postimin:
Sot është mbajtur një seancë në kuadër të procesit gjyqësor kundër Naim Murselit.
Ndër të tjera, është diskutuar edhe për një kredi të garantuar nga unë për familjen Murseli (Liridona dhe Naimi).
Sot, shumë media të interesuara për këtë çështje kërkuan informacione dhe, në këtë kuadër, u sqarua se familja Murseli, në atë kohë, kishte blerë një lokal në Uddevalla, ku kishte punuar edhe e ndjera Liridona.
Nga kjo kredi, familja Murseli ka kthyer në para të gatshme më pak se 12,000 euro, por Naimi, në atë kohë ka kryer edhe punë në KOMPENSIM, kryesisht në mirëmbajtjen e faqeve të internetit të kompanive të grupit Mabetex, të Fondacionit BP dhe të disa platformave në rrjetet sociale. Nuk besoj se kjo shumë është kthyer në tërësi, por nga ana ime nuk ka pas asnjë trusni për ndonjë kthim urgjent. /Telegrafi/