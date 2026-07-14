Nafta shtrenjtohet për 2 centë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës, të cilat hyjnë në fuqi sot në orën 10:00.
Sipas vendimit të ri, nafta (dizeli) është shtrenjtuar për 2 centë, duke arritur në 1.52 euro për litër, nga 1.50 euro/litër sa ishte më parë.
Çmimet maksimale janë: Nafta (dizeli): 1.52 €/litër (+2 centë), Benzina: 1.39 €/litër, Gazi: 0.61 €/litër.
Si rrjedhojë e konfliktit të nisur më 28 shkurt në Lindjen e Mesme, çmimet e naftës në Kosovë kishin arritur deri 1.91 euro – centë për litër.
MINTI ka bërë të ditur se ankesat e qytetarëve mund të adresohen përmes linjave zyrtare të ministrisë. /Telegrafi/
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