Mysafir i pazakontë, aligatori bllokon hyrjen e një shtëpie në SHBA
Një oficer i kontrollit të kafshëve iu përgjigj një thirrje në Karolinën e Jugut ku një banor gjeti një aligator "të vendosur pikërisht te dera e përparme".
Zyra e Sherifit të Qarkut Berkeley tha se oficeri i saj i Kontrollit të Kafshëve u dërgua në një shtëpi pranë Charlesfort Way në Moncks Corner "pasi një pronar shtëpie zbuloi një mysafir të papritur të vendosur pikërisht te dera e përparme”.
Oficeri telefonoi Departamentin e Burimeve Natyrore të Karolinës së Jugut për ndihmë dhe personeli mbërriti shpejt në vendngjarje.
"Së bashku, ne arritëm ta siguronim aligatorin në mënyrë të sigurt dhe ta zhvendosnim përsëri në një vend më të përshtatshëm", njoftuan zyrtarët. /Telegrafi/
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