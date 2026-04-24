Musliu-Shoshi ngre shqetësim për shkelje të të drejtave të njeriut të katërshes së UÇK-së në Hagë
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ariana Musliu Shoshi ka ngritur shqetësimin për shkelje të të drejtave të njeriut për katërshen e UÇK-së në Hagë.
Gjatë pyetje parlamentare në seancë, ajo e ka pyetur kryeministrin Albin Kurti se a janë të njoftuar partnerët ndërkombëtarë për këto shkelje.
“Shqetësimi i parë që kam ngritur meqë kjo mund të jetë seanca e fundit ku ne bëjmë pyetje parlamentare dhe ngrisim çështje me rëndësi ka të bëjë me shqetësimin që kemi për shkeljet e të drejtave të njeriut që po ndodhin në Dhomat e Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit si dhe deklarimet e ministrit të Punëve të Jashtme, njëkohësisht zëvendëskryeministër i Belgjikës, Maxime Prévot, i cili tha se mungesë informacioni jemi si shtete për këto të padrejta që po bëhen. Prandaj, pyetjet e mia drejtuar Albin Kurtit janë si në vijim: A i ka informuar qeveria partnerët ndërkombëtarë për këto shqetësime që i kemi të gjithë ne lidhur me shkeljet e të drejtave të Njeriut që po ndodhin në Dhomat e Specializuara në Hagë? Pse ka mungesë koordinimi dhe informimi në këtë nivel, çfarë veprimesh konkrete po ndërmerren për mbrojtjen e të drejtave të çlirimtarëve tanë”, deklaroi ajo. /Kp/