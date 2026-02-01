Muslija fantastik, asiston dhe i siguron fitoren Dusseldorfit
Fortuna Dusseldorf ka marrë një fitore shumë të rëndësishme në Bundesliga 2, teksa ka mposhtur Paderbornin me rezultat 2-1.
Ka qenë një ndeshje ku vendasit kanë fituar me rikthim dhe ylli kosovar Florent Muslija ka qenë vendimtar në këtë takim.
Mysafirët pas dy minutave lojë kaluan në epërsi me golin e Okpalas, por në pjesën e dytë Dusseldorf bënë rikthimin e madh, ndërsa Muslija asistoi në golin e barazimit në minutën e 64-të, ku shënoi Appelkamp.
Reprezentuesi kosovar ishte ndër më të mirët në fushë, duke u vlerësuar me notën 7,0 nga SofaScore. /Telegrafi/i
Top Lajme
Jobs
Deals