Musk thotë se paratë nuk mund të blejnë lumturinë, shpërthejnë reagimet në internet
Postimi i Elon Musk mbi "paratë" dhe "lumturinë" fitoi vëmendje të madhe në X.
Kur personi më i pasur në botë shkroi thënien e famshme se "paratë nuk mund ta blejnë lumturinë", reagimet shpërthyen.
“Kushdo që tha ‘paratë nuk mund ta blejnë lumturinë’ e dinte vërtet për çfarë po fliste”, shkroi Musk.
Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about 😔
— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026
Ky koment ka shkaktuar një debat të madh në internet, ku shumë veta janë dakord dhe të tjerë tallen me të.
Një përdorues thjesht pyeti: "Pra, nuk je i lumtur"?
"Më jepni 1 miliard dollarë”, bëri shaka një përdorues.
Sipas një raporti nga Forbes, Musk sapo është bërë personi i parë me një pasuri prej 800 miliardë dollarësh ose më shumë, pasi SpaceX bleu kompaninë e tij xAI. /Telegrafi/
