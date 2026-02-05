Postimi i Elon Musk mbi "paratë" dhe "lumturinë" fitoi vëmendje të madhe në X.

Kur personi më i pasur në botë shkroi thënien e famshme se "paratë nuk mund ta blejnë lumturinë", reagimet shpërthyen.

“Kushdo që tha ‘paratë nuk mund ta blejnë lumturinë’ e dinte vërtet për çfarë po fliste”, shkroi Musk.



Ky koment ka shkaktuar një debat të madh në internet, ku shumë veta janë dakord dhe të tjerë tallen me të.

Një përdorues thjesht pyeti: "Pra, nuk je i lumtur"?

"Më jepni 1 miliard dollarë”, bëri shaka një përdorues.

Sipas një raporti nga Forbes, Musk sapo është bërë personi i parë me një pasuri prej 800 miliardë dollarësh ose më shumë, pasi SpaceX bleu kompaninë e tij xAI. /Telegrafi/

ViraleFun