Musk merr djalin me vete në takimin SHBA-Kinë
Udhëheqës të lartë të biznesit në SHBA, përfshirë Elon Musk, Tim Cook dhe Jensen Huang, u takuan me kryeministrin kinez Li Qiang në Pekin, gjatë bisedimeve të nivelit të lartë të biznesit midis Kinës dhe SHBA-së, të mbajtura njëkohësisht me vizitën e presidentit amerikan, Donald Trump.
Musk u pa të mbërrinte së bashku me djalin e tij X Æ A-Xii.
Pjesë e delegacionit amerikan ishin: Tim Cook, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg, Brian Sikes, Janes Fraser, H Lawrence Culp Jr, David Solomon, Jacob Thaysen, Michael Miebach, Sanjay Mehrotra, Jensen Huang, Cristiano Amon, Elon Musk dhe Ryan Mclnerney.
Udhëheqësi kinez Xi Jinping përshëndeti një epokë të re të marrëdhënieve SHBA-Kinë të përcaktuara nga lidhje konstruktive dhe të qëndrueshme, gjatë samitit të tij historik me presidentin Donald Trump në Pekin të enjten.
Të dy udhëheqësit ranë dakord të krijojnë një "marrëdhënie strategjike konstruktive dhe të qëndrueshme" si orientimin e ri për lidhjet dypalëshe gjatë tre viteve të ardhshme dhe më tej, sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme të Kinës.
SHBA-të ende nuk e kanë publikuar raportin e tyre të takimit, termi i ri - i përdorur këtu për herë të parë - sugjeron një përpjekje nga të dyja palët për të riformuluar marrëdhënien e tyre të paqëndrueshme të viteve të fundit në një marrëdhënie në të cilën konkurrenca dhe bashkëpunimi i tyre është më i menaxhuar dhe i parashikueshëm. /Telegrafi/