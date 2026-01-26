Musk konfirmon: Robotët Optimus të disponueshpëm për publikun deri më 2027
Drejtori ekzekutiv i Tesla-s, Elon Musk, tha se kompania po planifikon t’i bëjë robotët e saj Optimus të disponueshëm për shitje për publikun deri në fund të vitit 2027.
Musk foli në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës dhe u pyet gjatë një diskutimi me CEO-n e BlackRock dhe bashkëkryetarin e përkohshëm të WEF-it, Larry Fink, se kur robotët Optimus do të vendosen gjerësisht në mjediset prodhuese.
"Robotika humanoide do të përparojë shumë shpejt. Ne kemi disa nga robotët Tesla Optimus që kryejnë detyra të thjeshta në fabrikë", tha Musk.
"Ndoshta më vonë këtë vit, deri në fund të këtij viti, mendoj se ata do të kryejnë detyra më komplekse dhe do të vazhdojnë të vendosen në një mjedis industrial", shtoi ai.
"Deri në fund të vitit të ardhshëm, mendoj se do t'i shesim publikut robotë humanoidë. Atëherë do të jemi të sigurt se ka besueshmëri shumë të lartë, siguri shumë të lartë dhe gama e funksionalitetit është gjithashtu shumë e lartë. Në thelb mund t'i kërkoni të bëjë çfarë të dëshironi", vazhdoi miliarderi.
Musk ka thënë se robotët humanoidë përfundimisht do t’i tejkalojnë njerëzit në numër, duke deklaruar se “të gjithë në tokë do të kenë nga një dhe do të duan një të tillë”. /Telegrafi/