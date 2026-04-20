Mushtisht: Një 48-vjeçar ndërron jetë si pasojë e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes nga ushqimi
Një burrë 48-vjeçar nga fshati Mushtisht i Suharekës është dërguar pa shenja jete në Qendrën Komunale të Mjekësisë Familjare (QKMF).
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.
Ai ka bërë të ditur se sipas mjekut kujdestar, dyshohet që vdekja ka ardhur si pasojë e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes nga ushqimi.
“Sipas mjekut kujdestar dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes nga ushqimi. Në ora 12:50 është konfirmuar vdekja”, ka deklaruar Bytyqi.
Sipas të dhënave fillestare, viktima me inicialet B.H. ishte duke ngrënë në shtëpinë e tij kur i është përkeqësuar gjendja dhe ka humbur vetëdijen.
Familjarët kanë tentuar t’i japin ndihmën e parë, ndërsa më pas e kanë transportuar me urgjencë në QKMF.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.