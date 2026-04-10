Murati i reagon Tahirit: Paga e 13-të në sektorin privat varet nga punëdhënësit, mund të rregullohet vetëm me ligj
Ministri i Financave, Hekuran Murati, i është përgjigjur shefit të Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, lidhur me çështjen e përfitimit të pagës së 13-të në sektorin privat.
Duke folur në Kuvend, Murati ka sqaruar se pagesa e 13-të është aplikuar në sektorin publik për shkak të rolit të Qeverisë si punëdhënëse, ndërsa në sektorin privat kjo mbetet në kompetencë të vetë bizneseve.
“Ne e kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës në këtë sektor. Pra, i takon punëdhënësit ta japë pagën e 13-të. Nëse konsideroni se edhe sektori privat duhet ta bëjë një gjë të tillë, atëherë mund të mandatohet me ligj, siç e kanë disa shtete evropiane”, ka deklaruar Murati.
Ai ka lënë të kuptohet se një zgjidhje e mundshme për përfshirjen e sektorit privat në këtë praktikë do të ishte rregullimi përmes legjislacionit, nëse ekziston vullnet politik për një hap të tillë. /Telegrafi/