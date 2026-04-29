Prishtina në sytë e investitorëve amerikanë, Clark: Jam krenar për popullin e Kosovës
Për tri ditë radhazi në Prishtinë po mbahet konferenca e investitorëve amerikan.
Kjo po shihet si një mundësi strategjike për të tërhequr investime të huaja dhe për të përshpejtuar punën në infrastrukturën në kryeqytet, raporton KosovaPress.
Këto investime me theks të veçantë u përmendën për organizimin e Lojërave Mesdhetare 2030.
Para të pranishmëve, përmes një videoje, ka dërguar një mesazh edhe gjenerali Wesley Clark, i cili tha se është krenarë me popullin e Kosovës.
"Ajo që shpresojmë në Kosovë, është një mbështetje e fortë, e fortë nga komuniteti ndërkombëtar për investimet e huaja direkte në Kosovë. Ato janë burimi jetik për të çuar vendin përpara. Ne i kishim në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 19-të. Ne nuk do të ishim bërë kurrë fuqia industriale që u bëmë pa investimet franceze, britanike dhe gjermane në hekurin, çelikun dhe hekurudhat amerikane. Në Kosovë do të jetë ndryshe. Ju keni burime të jashtëzakonshme të linjitit me cilësi të ulët, por shumë të vlefshëm. Ato po digjen aktualisht, por shumë gjëra mund të bëhen me to.
Keni një komunitet të mrekullueshëm bujqësor. Keni ekologji të shkëlqyer. Keni male, qendra skijimi. Ka një potencial të mrekullueshëm për investime të huaja direkte në të gjitha këto fusha. Dhe sigurisht, ne kemi nevojë për reziliencë në të gjithë infrastrukturën. Është e vetëkuptueshme që nuk e di kurrë se çfarë do të ndodhë në botë. Prandaj kur flasim për energji elektrike, ujësjellës komunal, furnizime energjetike në përgjithësi, rezilienca është një mundësi e madhe investimi për Kosovën", ka thënë ai.
Tutje, gjenerali Clark pati edhe një mesazh për qeverinë.
"Dua gjithashtu të them se mendoj që qeveria ka një rol të madh për të luajtur, së pari në krijimin e një ambienti të mirë këtu, duke mirëpritur investitorët, duke ofruar mbështetje qeveritare, dhe gjithashtu aftësinë për të bërë partneritete publiko-private. Pra, të gjitha këto duhet të jenë në tryezë këtë mëngjes. Jam shumë krenar për popullin e Kosovës. Ju keni përballuar shumë gjatë viteve 1980 dhe 1990. Ju e keni fituar lirinë dhe shtetësinë tuaj. Dhe kam qenë shumë i kënaqur ta shoh këtë, shumë krenar që jam kthyer dhe të jem i lidhur me shumë prej jush", tha ai.
I pari i kryeqytetit, Përparim Rama tha se Prishtina është qendër evropiane në rritje të shpejtë e ndërtuar për investime.
“Ajo që e bën Prishtinën veçanërisht tërheqëse shkon përtej vetë projekteve. Ne ofrojmë: Një fuqi punëtore shumë të motivuar, të re dhe të aftë — të arsimuar, shumëgjuhëshe dhe të etur për të inovuar. Kosto të ulëta operative dhe një normë konkurruese prej 10% të tatimit mbi fitimin. Një lokacion strategjik në qendër të Evropës Juglindore, me qasje në një treg rajonal prej mbi 20 milionë njerëzish. Rritje të qëndrueshme ekonomike — afërsisht 4% rritje vjetore e GDP-së — dhe një përkushtim të qartë për transparencë dhe lehtësi në të bërit biznes", tha Rama.
Kjo konferencë e investitorëve amerikan, Rama tha se po zhvillohet në një moment vendimtar.
"Ndërsa Prishtina përgatitet të presë Lojërat Mesdhetare 2030, ne po përshpejtojmë transformimin tonë — duke investuar në infrastrukturë, objekte sportive, turizëm, energji dhe zgjidhje të qyteteve të mençura. Pjesëmarrja juaj sot mund të ndihmojë në shkrimin e kapitullit të ardhshëm të kësaj historie emocionuese. Si Kryetar, rikonfirmoj përkushtimin tim personal — dhe përkushtimin e Qytetit të Prishtinës — për të krijuar një mjedis transparent, efikas dhe miqësor për investitorët. Ne jemi këtu jo vetëm për të prezantuar mundësi, por për të dëgjuar, për të lidhur partnerë dhe për të ndërtuar marrëdhënie afatgjata", tha ai.
E ngarkuara me Punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati tha se Prishtina është motori i ekonomik i vendit.
"Është një moment historik në partneritetin tonë, një dëshmi e vizionit të përbashkët të prosperitetit të ndërsjellë që bashkon Shtetet e Bashkuara dhe Kosovën. Më lejoni të filloj duke njohur vrullin e jashtëzakonshëm në Prishtinë. Me mbi gjysmë milioni banorë në zonën metropolitane dhe një popullsi të re dhe dinamike, qyteti nuk është vetëm kryeqyteti i Kosovës, ai është motori ekonomik i vendit, duke gjeneruar më shumë se 40% të GDP-së së kombit. Përkushtimi i Prishtinës ndaj transparencës, proceseve të strukturuara të investimit dhe mbështetjes institucionale vendos një standard të ri për bashkëpunim.
Këtu, investitorët amerikanë do të gjejnë një partner që vlerëson efikasitetin, integritetin dhe rritjen afatgjatë. Mundësitë para nesh janë bindëse. Kosova ofron një mjedis fiskal konkurrues. Siç tha Kryetari Rama, dua vetëm të theksoj disa. Një normë tatimore prej 10% për korporatat, 0% tatim mbi dividendën, dhe që nga ky vit, heqja e një tarife prej 10% për mallrat me origjinë nga SHBA. Këto politika nuk janë vetëm numra në një faqe. Ato janë sinjale të vendosmërisë së Kosovës për të mirëpritur investimet amerikane dhe për të krijuar skenarë të vërtetë fitim-fitim për kompanitë dhe komunitetet tona.
Ajo foli edhe për organizimin e Lojërave Mesdhetarëve 2030, ku tha se nevoja për infrastrukturë të klasit botëror është mundësi për investitorët amerikanë qe të lënë trashëgimi të qëndrueshme.
"Dhe ndërsa shohim përpara drejt Lojërave Mesdhetare 2030, nevoja për infrastrukturë të klasit botëror, përfshirë objektet sportive, rrjetet e transportit, mikpritjen dhe zhvillimin urban, paraqet mundësi në kohë për investitorët amerikanë që të lënë një trashëgimi të qëndrueshme, jo vetëm për Lojërat, por për brezat që do të vijnë. Samiti avancon drejtpërdrejt prioritetin e Ambasadës së SHBA-së për të thelluar lidhjet ekonomike dhe për të nxitur prosperitetin e ndërsjellë. Duke lidhur bizneset amerikane me mundësi me potencial të lartë në një nga qendrat ekonomike më primare, ne po forcojmë klimën pro-amerikane të biznesit që përfiton të dy kombet tona. Prishtina nuk është vetëm një destinacion. Është një portë drejt tregjeve rajonale, duke u ofruar kompanive amerikane mundësinë për të vepruar në shkallë në mënyrë efikase dhe për ta pozicionuar Kosovën si një qendër konkurruese për tregtinë ekonomike në Evropën Juglindore. Shtetet e Bashkuara besojnë në potencialin e Kosovës. Ne shohim një komunitet biznesi që është i hapur, i përkushtuar ndaj reformës dhe i gatshëm të partnerizohet me kompanitë amerikane për të nxitur zhvillim të qëndrueshëm", ka shtuar ajo.
Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka tha se diaspora mbetet një nga asetet më strategjike të vendit
“Meqenëse garancia kreditore e Kosovës nga tregu i kapitalit përvjetor është së fundmi, gjurma amerikane është e dukshme edhe në këtë institucion. Ju lutem shfrytëzojeni mundësinë për të biseduar edhe me përfaqësuesit e KCGF, pasi ata kanë një zyrë të veçantë për dritaren tonë me një zyrë mbështetëse për investime gjithashtu. Kjo konferencë është vizioni juaj i sjellë në jetë, një vizion që e sheh Prishtinën jo vetëm si një qytet, siç thatë ju, por si një platformë, një platformë për investim, për inovacion dhe për partneritete ndërkombëtare. Në Dhomën Amerikane të Tregtisë në Kosovë, ne e njohëm këtë vizion herët, dhe ishim vërtet krenarë që në dhjetor iu bashkuam për ta bërë realitet. Diaspora mbetet një nga asetet më të mëdha strategjike të Kosovës”, tha ai. /kp/