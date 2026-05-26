Mungesa e shiritit ngjitës në votimin me postë, KQZ del me sqarim
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka dalë me sqarim pas shqetësimeve të ngritura nga disa votues jashtë Kosovës lidhur me mungesën e shiritit ngjitës në pakon e votimit përmes postës.
KQZ thekson se procesi i votimit jashtë vendit është i rregulluar dhe i siguruar me mekanizma të tjerë, duke bërë të ditur se mungesa e shiritit ngjitës nuk ndikon në vlefshmërinë e fletëvotimit.
“Ashtu si në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën në dhjetor të vitit 2025, edhe në zgjedhjet aktuale të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, nuk është paraparë përdorimi i shiritit ngjitës të KQZ-së”, thuhet në sqarim.
Sipas KQZ-së, zarfi i fshehtësisë mbyllet me ngjitësin standard të vet zarfit dhe procesi mbetet i sigurt.
“Pra, mungesa e një shiriti shtesë ngjitës nuk e cenon vlefshmërinë e fletëvotimit”, thekson KQZ.
Institucioni shton se fletëvotimet përmbajnë elemente të shumta sigurie, përfshirë mikroshtypin, UV printin dhe elementin “anti-copy”, që parandalon kopjimin apo falsifikimin e tyre.
Gjithashtu, KQZ sqaron se çdo fletëvotim i dërguar jashtë Kosovës është i vulosur në pjesën e pasme me vulë të zezë, e cila nuk nënkupton kopje të fletëvotimit.
Përveç kësaj, procesi i votimit përmes postës sigurohet edhe përmes dëftesës së regjistrimit, një dokument unik që u dërgohet votuesve të regjistruar jashtë vendit.
KQZ ka rikujtuar edhe procedurën që duhet ndjekur nga votuesit, duke përfshirë vendosjen e fletëvotimit në zarfin e fshehtësisë, pastaj në zarfin kthyes së bashku me dëftesën e regjistrimit dhe dërgimin e tij përmes postës.
Në fund, KQZ ka apeluar që votuesit jashtë Kosovës të sigurohen që pakot e tyre individuale të arrijnë në adresën përkatëse më së largu deri më 6 qershor 2026. /Telegrafi/