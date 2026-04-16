Mungesa e kësaj vitamine ndikon ndjeshëm në imunitetin dhe rrit rrezikun e infeksioneve
Ndërsa sezoni i infeksioneve të frymëmarrjes zgjatet, rëndësia e vitaminës D për ruajtjen e një sistemi imunitar të shëndetshëm bëhet gjithnjë e më e dukshme.
Edhe pse trupi mund të prodhojë vitaminë D përmes ekspozimit të lëkurës ndaj rrezeve të diellit, mungesa e dritës së diellit dhe një stil jetese me ritëm të shpejtë shpesh çojnë në mungesë të këtij lëndëje ushqyese të rëndësishme, veçanërisht gjatë muajve të dimrit.
Vitamina D në trup nuk funksionon si një vitaminë e zakonshme - veprimi i saj është më shumë si një hormon. Ndihmon në forcimin e barrierave natyrore të trupit, veçanërisht të mukozave të traktit respirator, të cilat përfaqësojnë vijën e parë të mbrojtjes kundër viruseve dhe baktereve. Kur këto barriera janë të forta, është më e vështirë që patogjenët të hyjnë në trup dhe të shkaktojnë infeksione.
Përveç kësaj, vitamina D kontribuon në ruajtjen e një përgjigjeje të ekuilibruar imune. Ajo ndihmon trupin të reagojë në një mënyrë të matur, duke parandaluar reaksionet e tepërta inflamatore që mund të dëmtojnë indet dhe organet. Në këtë mënyrë, trupi i njeh dhe neutralizon në mënyrë më efektive kërcënimet si gripi, ftohjet dhe sëmundjet e tjera të frymëmarrjes.
Problemi lind kur nivelet e vitaminës D bien nën nivelet optimale. Mungesa e kësaj vitamine mund të dobësojë sistemin imunitar dhe të rrisë rrezikun e sëmundjeve, dhe trupi reagon më ngadalë ndaj infeksioneve. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të siguroheni që të keni mjaftueshëm vitaminë D, veçanërisht gjatë muajve të dimrit kur ka më pak rrezet e diellit.
Vitamina D mund të merret nëpërmjet ushqimit, ekspozimit ndaj rrezeve të diellit dhe, nëse është e nevojshme, suplementeve. Vëmendja e rregullt ndaj niveleve të saj ndihmon trupin të ruajë mbrojtjen e tij natyrore dhe të mbajë një sistem imunitar të fortë, madje edhe gjatë periudhave kur infeksionet e frymëmarrjes janë më të zakonshme.