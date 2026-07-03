Mundësi të reja pune këtë javë në Telegrafi Jobs
Një mundësi e re pune mund të jetë hapi që ju çon më afër zhvillimit profesional. Këtë javë, në Telegrafi Jobs janë publikuar konkurse nga kompani të ndryshme, me pozita të hapura në shitje, montim, transport dhe pranimin e mallrave.
Raci Travel ka hapur konkurs për pozitën Agjente e Shitjes, një mundësi e mirë për kandidatët që kanë aftësi komunikimi, janë të organizuar dhe duan të punojnë në fushën e turizmit dhe shërbimit ndaj klientëve.
Ndërsa FASAL po kërkon kandidatë për pozitat Ndihmës në montimin e fasadave nga xhami dhe Mjeshtër montimi i fasadave nga xhami. Këto pozita janë të përshtatshme për persona që kanë përvojë në punë praktike, montim apo ndërtimtari, si dhe për ata që duan të zhvillohen në këtë profesion.
Mundësi pune ka edhe në Viva Fresh Store, ku janë hapur konkurset për pozitat Vozitës B dhe Pranues Malli. Këto pozita u dedikohen kandidatëve që kërkojnë angazhim në transport, shpërndarje, pranimin dhe organizimin e mallrave.
Nëse jeni duke kërkuar punë ose dëshironi të bëni hapin e radhës në karrierë, vizitoni Telegrafi Jobs dhe aplikoni në konkursin që i përshtatet profilit tuaj.