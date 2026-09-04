Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, ka njoftuar se është përmbyllur me sukses faza e shpërndarjes së traktorëve për fermerët gjatë këtij viti.

Sipas Muhaxherit, në ciklin e fundit janë dorëzuar edhe 30 traktorët e mbetur, duke e çuar në 65 numrin total të traktorëve të shpërndarë për fermerët e Pejës.

Faza e dytë e shpërndarjes së traktorëve për fermerët e Pejës, përfitojnë 16 fermerë

Kryetari i Pejës ka uruar të gjithë përfituesit, duke theksuar përfundimin e këtij procesi të mbështetjes për bujqësinë dhe fermerët lokalë. /Telegrafi/

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