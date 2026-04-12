Mucunski takoi në SHBA Këshillin për Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane, u kërkua mbajtja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe
Këshilli për Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane ka pritur në takim në SHBA ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë në Maqedoninë e Veriut, Timço Mucunski.
Bëhet e ditur se është diskutuar edhe çështja e dhënies së provimit të jurisprudencës për studentët shqiptarë në gjuhën amtare.
Gjatë takimit u theksua rëndësia e garantimit të përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet shtetërore, si dhe nevoja për të siguruar barazi dhe qasje të barabartë në arsim dhe profesion për të gjithë qytetarët.
“Qeveria e Maqedonisë së Veriut angazhohet të punojë drejtpërdrejt me studentët e drejtësisë për të zgjidhur çështjen e provimit të jurisprudencës. Ishte kënaqësi të takohem herët këtë të diel në mëngjes për një kafe me Timço Mucunski. Biseda jonë u fokusua në një çështje të rëndësishme dhe aktuale: Sigurimin që studentët e drejtësisë që flasin shqip, të mund ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën e tyre amtare. Gjithashtu diskutuam edhe çështjen më të gjerë të përdorimit dhe mbështetjes institucionale të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut—një çështje thelbësore për barazi, mundësi dhe stabilitet afatgjatë. Ramë dakord për rëndësinë e adresimit të këtyre sfidave në mënyrë konstruktive dhe me vizion afatgjatë, dhe mirëpritëm angazhimin e Qeverisë për të bashkëpunuar drejtpërdrejt me studentët e drejtësisë. Gjithashtu u zotuam të punojmë së bashku për të identifikuar dhe zbatuar zgjidhje të qëndrueshme për këtë dhe sfida të tjera—duke ndihmuar që Maqedonia e Veriut të vazhdojë përpara në rrugën e saj drejt përfshirjes më të madhe, kohezionit dhe zhvillimit demokratik”, thuhet në shkrimin e Këshillit.