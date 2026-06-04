Mucunski: Për momentin nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese
Ne mbetemi me një orientim të qartë strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu mbajmë fort qëndrimin se në këtë moment nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese. Kushtet për ndryshime kushtetuese mund të krijohen në bazë të ndërtimit të besimit të ndërsjellë, siç e përsërisim shpesh, dhe besimi i ndërsjellë mund të ndërtohet së pari nëse ka garanci institucionale, gjë që besoj se nuk është problem në pothuajse të gjitha shtetet anëtare, përveç njërës, tha sot Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.
"Këtu qëndron shqetësimi më i madh dhe gjithashtu pritja që Bullgaria fqinje, nëse priste që ne të përfshijmë pakicën bullgare në Kushtetutën tonë, më e pakta që mund të bënte është të përmbushë detyrimet e saj në përputhje me të drejtën publike ndërkombëtare, domethënë, këtu po i referohemi Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut", tha Mucunski në një deklaratë për mediat para fillimit të Forumit të Biznesit të kompanive të IT-së, të organizuar nga Oda Ekonomike për Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit - MASIT dhe Shoqata e Kompanive të Informacionit të Greqisë (SETPE).
Lidhur me deklaratat e Presidentit të Këshillit të BE-së, Antonio Costa, gjatë vizitës së tij në Shkup, se të vetmet përfundime që mund të nxirren janë se Maqedonia duhet të përmbushë atë që është rënë dakord, Mucunski tha se nuk kishte dëgjuar një deklaratë kaq të qartë dhe se ne si vend mbetemi të përkushtuar ndaj reformave evropiane.
"Jam i kënaqur që Costa, si përfaqësuesi më i lartë i BE-së, deklaroi publikisht atë që Qeveria e ka thënë prej kohësh, që është se në këtë vend ekziston një qeveri që është e përkushtuar ndaj reformave evropiane. Një qeveri që po zbaton reformat evropiane dhe një qeveri që ka një orientim të qartë strategjik në fushën e politikës së jashtme, dhe që ka thyer histerinë që struktura të caktuara politike në këtë vend po përpiqeshin të krijonin, dhe unë nuk e dëgjova dhe nuk do të hyja në çështjen e interpretimit të deklaratës së Costa-s, por një deklaratë kaq eksplicite siç thoni ju që kishte, të paktën unë nuk e dëgjova në atë pjesë. Ajo që mund të them është se ne si vend mbetemi të përkushtuar ndaj reformave evropiane", theksoi Mucunski./Telegrafi/